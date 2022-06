Návrh na zdanenie mimoriadnych príjmov z ropy presunuli

Bratislava 21. júna (TASR) - Návrh na zdanenie mimoriadnych príjmov z ropy sa presúva na schôdzu Národnej rady (NR) SR so začiatkom od 13. septembra. Plénum o tom rozhodlo v utorok. Rovnako na september sa presúva aj návrh ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý hovorí o zavedení rodičovského dôchodku.



Plénum návrh zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou už prerokovalo v prvom čítaní. Poslancov tak čaká hlasovanie o posunutí do druhého čítania. Rafinéria Slovnaft by mala podľa návrhu platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy.



Novela zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorá už je v druhom čítaní, počíta s tým, že seniori v dôchodkovom veku by mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Možnosť odísť do predčasného dôchodku by zároveň mala byť po odpracovaní 40 rokov.



Na september sa súčasne presunula aj správa o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti za rok 2021 a výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za minulý rok.