Návrh na zníženie daňového zaťaženia neposunuli poslanci do 2. čítania

Bratislava 17. júna (TASR) - Zníženie daňového zaťaženia by prinieslo zásadné zlepšenie v medzinárodnej konkurencieschopnosti Slovenska. Nižšia daň z príjmov právnických osôb na úroveň najnižších sadzieb v susedných krajinách mala predstavovať kľúčový krok k oživeniu slovenského hospodárstva. Návrh opozičných poslancov, ktorý Národná rada (NR) SR neposunula v utorok do druhého čítania, chcel zaviesť sadzbu 9 % pre firmy s ročným príjmom do 100.000 eur a 16 % pre firmy s príjmom nad túto hranicu.



„Jednou z hlavných príčin upadajúcej slovenskej ekonomiky je fakt, že aktuálny daňový systém neponúka podnikateľom dostatočnú motiváciu rozvíjať svoje aktivity. Vysoké daňové zaťaženie spôsobuje, že mnohé slovenské firmy zápasia s nedostatkom zdrojov na investície, čo má negatívne dôsledky nielen na ich vlastný rozvoj, ale aj na celkovú ekonomiku. Tento návrh preto vytvára priaznivejšie podmienky pre rast zdravého hospodárstva,“ vysvetlili predkladatelia návrhu.



Napriek tomu, že zníženie daní sa môže krátkodobo prejaviť poklesom príjmov štátneho rozpočtu, v strednodobom horizonte vytvára predpoklady pre dynamický rast slovenského hospodárstva, priblížili opoziční poslanci. Nižšie dane nie sú pritom podľa nich len o prilákaní zahraničných investícií, ale predovšetkým o tom, aby slovenskí podnikatelia mohli slobodne rásť a prispievať k rozvoju krajiny.



Návrh zákona mal byť odpoveďou na hlbší problém slovenskej ekonomiky, ktorá za posledné roky stagnuje a čelí dôsledkom vysokého daňového zaťaženia. To podľa predkladateľov brzdí podnikateľský sektor.