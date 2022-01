Návrh na zvýšenie cien poštových služieb o skoro 20 % sa pripomienkuje

Bratislava 10. januára (TASR) – Návrh na zvýšenie cien poštových služieb, ktoré zohľadňuje zvyšujúce sa nevyhnutné prevádzkové náklady Slovenskej pošty, je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Celkové zvýšenie cien má predstavovať nárast o 18,89 % v porovnaní s cenami platnými v súčasnosti. Materiál z dielne Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS) zverejnili na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



Návrh opatrenia ustanovuje rozsah regulácie cien a určenie maximálnych cien za poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku vo vnútroštátnom poštovom styku. Nadväzuje na návrh predložený Slovenskou poštou. Navrhované zmeny by mali prispieť k vytváraniu podmienok na stabilizáciu zamestnanosti pošty, zabezpečenie poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku a realizáciu rozvojových projektov.



S cieľom zmiernenia dosahu zvýšenia cien listových zásielok sa má zaviesť nový produkt, a to lístok bez obalu/pohľadnica do hmotnosti 20 gramov (g), ktorý by mal mať cenu pôvodného listu druhej triedy do hmotnosti 50 g, teda 0,65 eura.



Ceny obyčajných listov prvej a druhej triedy by sa mali zvýšiť v rozpätí od 0,10 eura do 0,30 eura. Cena listu druhej triedy sa má upraviť o 0,10 eura. Cena za službu "doporučene" by mala narásť o 0,10 eura, cena doručenky zasa o 0,05 eura. Zvýšenie cien listov prvej a druhej triedy, služby doporučene a doručenky by sa malo premietnuť aj do cien zapísaných listových zásielok, ako sú doporučené listy, poistené listy a úradné zásielky. V prípade podávania zapísaných zásielok cez ePodací hárok sa má cena zvýšiť len mierne, aby boli zákazníci motivovaní používať ePodací hárok a zároveň využili lacnejší variant.



Materiál zohľadňuje rastúce prevádzkové náklady pošty, pričom ide najmä o osobné náklady v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy v predchádzajúcom období roku 2020 a 2021. Slovenská pošta je významným zamestnávateľom vo všetkých regiónoch Slovenska, osobné náklady preto tvoria viac ako 55 % z celkových ekonomicky oprávnených nákladov. Rast celkových nákladov sa však prejavuje aj v ďalších oblastiach.



"Zároveň úprava taríf reaguje na rastúce jednotkové náklady v dôsledku pretrvávajúceho trendu poklesu poštových služieb, hlavne listových zásielok a poštového platobného styku vo vnútroštátnom poštovom styku. Okrem rastu nákladov úprava taríf zohľadňuje aj pokles výnosov z univerzálnych služieb, predovšetkým z titulu elektronizácie," odôvodnil úrad v materiáli.



Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu opatrenia by sa malo skončiť 26. januára. Predpokladaný termín účinnosti novej cenovej úpravy je od 1. marca 2022.