Návrh na zvýšenie odbornosti členov Rady SPF sa má dopracovať

Bratislava 27. septembra (TASR) – Návrh na vytvorenie podmienok na zvýšenie odbornosti a kompetentnosti štatutárnych orgánov a členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF) sa má dopracovať. Navrhol to poslanec Martin Fecko (OĽANO) a plénum to v utorok odobrilo. Novelu zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách predložila poslankyňa SaS Jarmila Halgašová.



Halgašová navrhuje stanoviť kvalitatívne kritériá pre zastávanie funkcií člena Rady SPF, generálneho riaditeľa a námestníka pozemkového fondu. Podľa nej to je totiž základný predpoklad na kvalifikované a kvalitné rozhodovanie orgánov SPF.



Návrhom zákona sa majú tiež vytvoriť nové a transparentné kritériá na kreovanie orgánov SPF. Zároveň sa má zákonom sprístupniť verejnosti činnosť rady a umožniť verejná kontrola činnosti rady pozemkového fondu.



V novele zákona sa tiež majú napríklad ustanoviť platové náležitosti generálneho riaditeľa a námestníka SPF. Generálnemu riaditeľovi má podľa Halgašovej návrhu patriť za výkon funkcie plat mesačne vo výške 3,5-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok, námestníkovi vo výške trojnásobku. Predkladateľka poukázala na to, že doterajšia právna úprava ich plat neurčovala.