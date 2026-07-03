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Návrh nemeckého rozpočtu na 2027 počíta s deficitom vyše 200 mld. eur
Na porovnanie, v roku 2024 to bolo 50,5 miliardy eur.
Autor TASR
Berlín 3. júla (TASR) - Návrh nemeckého rozpočtu na budúci rok počíta s novým zadlžením vo výške viac než 200 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Návrh nemeckého rozpočtu na rok 2027, ktorý mala k dispozícii agentúra Reuters, počíta s novými úvermi vo výške viac než 203 miliárd eur. To je viac než celkové pôžičky 196,5 miliardy eur, s ktorými vláda počítala vo svojich kľúčových cieľoch schválených v apríli.
Na porovnanie, v roku 2024 to bolo 50,5 miliardy eur. Nemecko však v minulom roku opustilo desaťročia fiškálneho konzervativizmu v snahe oživiť svoju stagnujúcu ekonomiku.
Návrh nemeckého rozpočtu na rok 2027, ktorý mala k dispozícii agentúra Reuters, počíta s novými úvermi vo výške viac než 203 miliárd eur. To je viac než celkové pôžičky 196,5 miliardy eur, s ktorými vláda počítala vo svojich kľúčových cieľoch schválených v apríli.
Na porovnanie, v roku 2024 to bolo 50,5 miliardy eur. Nemecko však v minulom roku opustilo desaťročia fiškálneho konzervativizmu v snahe oživiť svoju stagnujúcu ekonomiku.