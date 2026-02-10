Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Návrh novely katastrálneho zákona presunuli poslanci na ďalšiu schôdzu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Do katastrálneho zákona sa má podľa návrhu zaviesť k určitým druhom osobných údajov evidovaných v katastri, zverejneným na katastrálnych portáloch povinná autentifikácia.

Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o vládnom návrhu novely zákona o katastri nehnuteľností rokovať až na nasledujúcej aprílovej schôdzi. Rozhodli o tom v utorok na návrh troch koaličných poslaneckých klubov. O presun z aktuálnej schôdze požiadal predkladateľ návrhu, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).

Do katastrálneho zákona sa má podľa návrhu zaviesť k určitým druhom osobných údajov evidovaných v katastri, zverejneným na katastrálnych portáloch povinná autentifikácia, resp. registrácia. Údaje z tejto autentifikácie/registrácie budú môcť byť použité pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

Návrh novely tiež ustanovuje novú skutkovú podstatu priestupku, ako aj porušenia poriadku na úseku katastra nehnuteľností, a to neoprávnené spracúvanie údajov katastra nehnuteľností. Zároveň sa zavádzajú niektoré nové správne poplatky súvisiace s katastrom.

Predstavitelia Nadácie Zastavme korupciu doručili v utorok do parlamentu výzvu, ktorú podpísalo viac ako 20.000 občanov a v ktorej žiadajú poslancov NR SR, aby odmietli vládnu novelu zákona o katastri nehnuteľností. Vláda sa novelou podľa nadácie pod rúškom modernizácie snaží presadiť zmeny, ktoré fakticky znemožnia investigatívnu prácu novinárov a protikorupčných organizácií.
