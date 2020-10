Návrh novely zväčšuje okruh i využitie peňazí Fondu na podporu športu

Bratislava 7. októbra (TASR) – Prostriedky verejnoprávneho Fondu na podporu športu by mali pomôcť aj pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu a športovej infraštruktúry. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorú predložili koaliční poslanci Radovan Sloboda, Roman Foltin, Marián Viskupič, Miroslav Žiak (všetci SaS), Richard Nemec (OĽANO), Viera Leščáková (Za ľudí) a Igor Kašper (Sme rodina). Návrh, ktorý 22. septembra v pléne Národnej rady SR prešiel do druhého čítania, je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Cieľom návrhu zákona je umožniť rozšírenie okruhu žiadateľov o príspevok na projekt a okruhu podpory, zníženie administratívy pri posudzovaní niektorých žiadosti a zefektívnenie pri nominovaní zástupcov príslušných organizácií do kolektívnych orgánov fondu na podporu športu," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



K oprávneným žiadateľom bude patriť podľa novely aj samosprávny kraj, prípadne "iný subjekt určený vo výzve, ak predmet činnosti tohto subjektu priamo súvisí s účelom, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje".



Predkladatelia novely navrhujú, aby pri výzvach, pri ktorých je možné žiadosť vyhodnotiť "administratívne", na základe objektívnych overiteľných údajov, bolo možné upustiť od ich vyhodnocovania odbornou komisiou.



Legislatívna úprava má tiež umožniť odvolanie člena dozornej i správnej rady fondu na základe návrhu subjektu, ktorý navrhol jeho vymenovanie.



Fond na podporu športu kreovali v závere roka 2019. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých, i zdravotne znevýhodnených ľudí. Najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu je 11-členná správna rada, jej členovia majú päťročný mandát.