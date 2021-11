Návrh o podpore nájomných bytov sa presúva

Bratislava 4. novembra (TASR) – Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania sa presúva na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom od 23. novembra. Požiadal o to predkladateľ návrhu poslanec Miloš Svrček (Sme rodina). Pre TASR uviedol, že dôvodom sú najmä rokovania, ktoré sa stále uskutočňujú.



Návrh zákona bol podľa Svrčeka preložený predovšetkým pre prebiehajúce rokovania k pozmeňujúcemu návrhu s koaličnými partnermi. Priblížil, že ešte nie sú ukončené rokovania o konečnom znení a obsahu návrhu. "Verím, že v najbližších dňoch za sfinalizuje konečný obsah pozmeňujúceho návrhu, ktorý bude prijateľný pre všetky dotknuté strany," dodal Svrček.



Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania je už v druhom čítaní. Podľa neho výstavba nových nájomných bytov, ktorých nájom by mal byť vďaka štátnej podpore o 30 % lacnejší ako v prípade komerčných prenájmov, by mala byť systémom neutrálnym voči štátnemu rozpočtu aj voči rozpočtu samospráv.