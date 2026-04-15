Návrh o registri krátkodobého prenájmu ubytovania ide do 2. čítania
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Vládny návrh zákona o registri jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu ubytovania posunula Národná rada (NR) SR v stredu do druhého čítania. Do parlamentu ho predkladá Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.
Hostitelia, ktorí ponúkajú krátkodobý prenájom ubytovania cez online platformy do 31. decembra 2026, sa budú musieť v novom registri zapísať do 28. februára 2027. Od 1. marca 2027 sa uplatní prvýkrát povinnosť hostiteľov zaregistrovať sa pred prvým poskytnutím krátkodobého prenájmu ubytovania cez online platformy. Ponúkať ubytovanie bez platného registračného čísla bude zakázané.
Hostitelia budú povinní zapísať do registra všetky zmeny údajov do 30 dní. Jednotku pre poskytovanie ubytovania budú musieť vymazať v rovnakej lehote od trvalého skončenia poskytovania krátkodobého prenájmu. Tieto povinnosti majú zabezpečiť vždy aktuálny obsah registra a zároveň dať hostiteľovi dostatok času na to, aby tieto údaje zapísal.
Od 1. marca 2027 sa začnú uplatňovať aj sankcie za priestupky a iné správne delikty pri porušení povinností. MCRŠ podľa návrhu uloží fyzickej osobe za porušenie povinnosti a poskytujúcej bez platného registračného čísla krátkodobý prenájom ubytovania cez online platformy pokutu od 100 do 1000 eur. Bude ju môcť uložiť aj opakovane. Fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe ministerstvo uloží za správny delikt pokutu od 1000 do 3000 eur a poskytovateľovi online platformy od 3000 do 30.000 eur.
„Objem poskytovaných služieb krátkodobého prenájmu v Európskej únii značne rastie vďaka rastu platformovej ekonomiky,“ upozornilo MCRŠ. Hoci tieto služby vytvárajú príležitosti pre hostí a hostiteľov, podľa ministerstva ich rýchly rast vyvolal obavy a výzvy napríklad tým, že prispievajú k menšej dostupnosti bývania na dlhodobý prenájom, zvyšovaniu nájomného a cien bývania.
Register ako informačný systém verejnej správy má zároveň plniť funkciu jednotného digitálneho kontaktného miesta. Návrh zákona ustanovuje pôsobnosť MCRŠ ako správcu a prevádzkovateľa registra, registrujúceho orgánu, vnútroštátneho koordinátora a orgánu zodpovedného za monitorovanie plnenia povinností podľa európskeho nariadenia.
Návrh zákona prevezme európske z apríla 2024 o zbere a poskytovaní údajov týkajúcich sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovania. „Nariadenie EÚ sa zameriava na jednu z hlavných výziev, a to na nedostatok spoľahlivých informácií o službách krátkodobého prenájmu ubytovania, najmä totožnosť hostiteľa, miesto, kde sa tieto služby ponúkajú a ich trvanie,“ priblížilo ministerstvo. To podľa neho sťažuje orgánom verejnej správy posúdenie skutočného vplyvu týchto služieb, ako aj prípravu vhodných a primeraných politických reakcií a ich presadzovanie.
V súvislosti s návrhom má byť novelizovaný aj zákon o mediálnych službách.
Navrhovaná účinnosť nového zákona je od 1. januára 2027.
