Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Ekonomika

Návrh o zmiernení krátenia sumy daňového bonusu nezískal podporu

.
Na snímke poslanci sedia v pléne počas 46. schôdze Národnej rady (NR) SR v Bratislave v utorok 17. marca 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zníženie daňového bonusu bez ohľadu na počet detí, ktoré bolo súčasťou prijatého konsolidačného balíka v roku 2024, mal podľa poslancov neprimeraný vplyv na viacdetné rodiny.

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Opoziční poslanci Richard Vašečka (nezaradený) a Rastislav Krátky (KDH) neuspeli v Národnej rade (NR) SR s návrhom, aby sa krátenie sumy daňového bonusu nevzťahovalo na rodičov, ktorí majú tri a viac detí. Parlament v stredu neposunul ich návrh novely zákona o dani z príjmu do druhého čítania.

Zníženie daňového bonusu bez ohľadu na počet detí, ktoré bolo súčasťou prijatého konsolidačného balíka v roku 2024, mal podľa poslancov neprimeraný vplyv na viacdetné rodiny. „Vláda zaviedla krátenie sumy daňového bonusu pre daňovníkov, pričom daňovníkom s hrubým príjmom vyšším ako 3632 eur v dôsledku krátenia sumy daňového bonusu nevznikol nárok na daňový bonus, a to bez ohľadu na počet detí, keďže krátenie sumy sa uplatňuje na každé jedno dieťa samostatne,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Pripomenuli, že maximálny daňový bonus si môžu uplatniť iba rodičia, ktorí zarábajú maximálne 1,5-násobok priemernej mzdy. To bolo podľa poslancov minulý rok 2477 eur, od tejto hranice postupne daňový bonus klesal. Ak príjmy prekročili 3632 eur, nárok na bonus zanikol úplne. „Rodiny prišli o stovky eur mesačne, najmä viacdetné. Takéto určenie sumy daňového bonusu je nespravodlivé, keďže je rozdiel, či sa z takejto mzdy daňovníci starajú o jedno dieťa alebo tri a viac deti,“ dodali Vašečka a Krátky.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici