Návrh o zmiernení krátenia sumy daňového bonusu nezískal podporu
Zníženie daňového bonusu bez ohľadu na počet detí, ktoré bolo súčasťou prijatého konsolidačného balíka v roku 2024, mal podľa poslancov neprimeraný vplyv na viacdetné rodiny.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Opoziční poslanci Richard Vašečka (nezaradený) a Rastislav Krátky (KDH) neuspeli v Národnej rade (NR) SR s návrhom, aby sa krátenie sumy daňového bonusu nevzťahovalo na rodičov, ktorí majú tri a viac detí. Parlament v stredu neposunul ich návrh novely zákona o dani z príjmu do druhého čítania.
Zníženie daňového bonusu bez ohľadu na počet detí, ktoré bolo súčasťou prijatého konsolidačného balíka v roku 2024, mal podľa poslancov neprimeraný vplyv na viacdetné rodiny. „Vláda zaviedla krátenie sumy daňového bonusu pre daňovníkov, pričom daňovníkom s hrubým príjmom vyšším ako 3632 eur v dôsledku krátenia sumy daňového bonusu nevznikol nárok na daňový bonus, a to bez ohľadu na počet detí, keďže krátenie sumy sa uplatňuje na každé jedno dieťa samostatne,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
Pripomenuli, že maximálny daňový bonus si môžu uplatniť iba rodičia, ktorí zarábajú maximálne 1,5-násobok priemernej mzdy. To bolo podľa poslancov minulý rok 2477 eur, od tejto hranice postupne daňový bonus klesal. Ak príjmy prekročili 3632 eur, nárok na bonus zanikol úplne. „Rodiny prišli o stovky eur mesačne, najmä viacdetné. Takéto určenie sumy daňového bonusu je nespravodlivé, keďže je rozdiel, či sa z takejto mzdy daňovníci starajú o jedno dieťa alebo tri a viac deti,“ dodali Vašečka a Krátky.
