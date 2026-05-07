< sekcia Ekonomika
Návrh príspevku na bývanie pre viac ľudí neprešiel do 2. čítania
Návrh podľa poslancov reagoval na zhoršujúcu sa sociálno-ekonomickú situáciu.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Nový príspevok na úhradu nákladov na bývanie sa nezavedie. Návrh z dielne skupiny poslancov opozičného PS Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania. Cieľom predkladateľov bolo adresnejšie pomôcť domácnostiam ohrozeným rastúcimi cenami bývania a energií. Nový príspevok mal kompenzovať náklady na bývanie presahujúce 30 % príjmu domácnosti, pričom jeho výška by bola limitovaná.
Návrh podľa poslancov reagoval na zhoršujúcu sa sociálno-ekonomickú situáciu. Na Slovensku podľa údajov za rok 2024 žije na hranici alebo pod hranicou chudoby takmer milión ľudí, čo predstavuje viac ako 18 % populácie. Navrhovaná dávka mala byť dostupná širšiemu okruhu ľudí než súčasný príspevok na bývanie viazaný na hmotnú núdzu. Podľa predkladateľov totiž až približne 90 % ľudí ohrozených chudobou v súčasnosti na túto pomoc nedosiahne.
Návrh zároveň zavádzal definíciu energetickej chudoby, teda situácie, keď domácnosť nemá dostatok prostriedkov na úhradu výdavkov na energie. Slovensko patrí podľa predkladateľov medzi krajiny EÚ s najvyšším podielom týchto výdavkov vzhľadom na príjmy. Nový príspevok by mohol pokryť náklady na bývanie presahujúce 30 % príjmu domácnosti. Pomoc sa mala týkať nielen nízkopríjmových domácností, ale aj nižšej strednej triedy.
Inšpiráciou pre predkladaný návrh boli podľa PS právne úpravy v iných krajinách Európskej únie ako Česko či Poľsko. Návrh mal doplniť existujúce formy podpory, nie ich nahradiť. Zároveň mal motivovať domácnosti k šetreniu energií a nahradiť plošné dotácie adresnejšou pomocou.
Návrh podľa poslancov reagoval na zhoršujúcu sa sociálno-ekonomickú situáciu. Na Slovensku podľa údajov za rok 2024 žije na hranici alebo pod hranicou chudoby takmer milión ľudí, čo predstavuje viac ako 18 % populácie. Navrhovaná dávka mala byť dostupná širšiemu okruhu ľudí než súčasný príspevok na bývanie viazaný na hmotnú núdzu. Podľa predkladateľov totiž až približne 90 % ľudí ohrozených chudobou v súčasnosti na túto pomoc nedosiahne.
Návrh zároveň zavádzal definíciu energetickej chudoby, teda situácie, keď domácnosť nemá dostatok prostriedkov na úhradu výdavkov na energie. Slovensko patrí podľa predkladateľov medzi krajiny EÚ s najvyšším podielom týchto výdavkov vzhľadom na príjmy. Nový príspevok by mohol pokryť náklady na bývanie presahujúce 30 % príjmu domácnosti. Pomoc sa mala týkať nielen nízkopríjmových domácností, ale aj nižšej strednej triedy.
Inšpiráciou pre predkladaný návrh boli podľa PS právne úpravy v iných krajinách Európskej únie ako Česko či Poľsko. Návrh mal doplniť existujúce formy podpory, nie ich nahradiť. Zároveň mal motivovať domácnosti k šetreniu energií a nahradiť plošné dotácie adresnejšou pomocou.