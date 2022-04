Návrh Programu Slovensko na roky 2021 – 2027 sa už pripomienkuje

Bratislava 16. apríla (TASR) – Návrh Programu Slovensko na roky 2021 – 2027 je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Prostredníctvom tohto programu sa budú na Slovensku realizovať investície z viacerých európskych fondov. Celková výška zdrojov z fondov EÚ pre Program Slovensko je 12,594 miliardy eur. Materiál bol zverejnený na legislatívno-právnom portáli slov-lex.



Návrh predložilo na pripomienkovanie Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Prostredníctvom Programu Slovensko sa v období 2021 – 2027 budú realizovať investície z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu a Fondu na spravodlivú transformáciu pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti. Program tak nahradí doterajších šesť operačných programov Slovenskej republiky pre fondy EÚ na obdobie 2014 – 2020 pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.



Zdroje z fondov EÚ na obdobie 2021 – 2027 budú vyčlenené na prioritné oblasti podpory v rozsahu piatich cieľov politiky súdržnosti EÚ. Medzi tie patrí Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa, Zelenšia nízkouhlíková Európa, Prepojenejšia Európa, Sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom.



Investície budú smerované tiež do oblastí podpory v špecifickom cieli Fond na spravodlivú transformáciu (FST), ktorý je kľúčovým nástrojom na zmiernenie dôsledkov transformácie a na podporu oblastí najviac postihnutých prechodom na klimatickú neutralitu. Potenciál na získanie podpory v rámci FST podľa materiálu majú na Slovensku tri regióny, a to Trenčiansky kraj, Košický kraj aBanskobystrický kraj.



Slovensko by malo mať v rokoch 2021 – 2027 k dispozícii 12,594 miliardy eur z rozpočtu EÚ na investície do cieľov politiky súdržnosti. Indikatívna alokácia národných zdrojov na spolufinancovanie fondov EÚ je 2,913 miliardy eur. Investície z fondov EÚ budú realizované prostredníctvom nenávratnej formy pomoci (granty) aj návratnej formy pomoci (finančné nástroje).



Vypracovanie návrhu Programu Slovensko na roky 2021 – 2027 je podmienkou pre implementáciu prostriedkov z fondov EÚ v nasledujúcom období. Návrh Programu Slovensko na roky 2021 – 2027 bude po schválení vládou SR predmetom formálneho rokovania s Európskou komisiou (EK). Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu by sa malo skončiť 27. apríla.