Návrh PS na jednoduchšie ohlásenie stavby neprešiel do 2. čítania
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Proces ohlásenia drobnej stavby alebo terénnych úprav vo vzdialenosti menšej ako dva metre od hranice pozemku sa nezmení. Plénum Národnej rady (NR) SR v utorok neposunulo do druhého čítania návrh opozičnej poslankyne Dariny Luščíkovej (PS) na novelu stavebného zákona, podľa ktorého by mohol stavebník predložiť stavebnému úradu projektovú dokumentáciu, ktorá nie je vypracovaná projektantom alebo oprávnenou osobou. Nebol by tak neprimerane zaťažený nákladmi na projektovú dokumentáciu.
„Vypracovanie dokumentácie je spravidla finančne náročné. V praxi dochádza k situáciám, kedy je vypracovanie projektovej dokumentácie drahšie ako samotná stavba, v dôsledku čoho stavebníci nepostupujú pri drobných stavbách stavaných na vlastnom pozemku (prístrešky a podobne) podľa stavebného zákona, tzn. ide o čierne stavby,“ uviedla Luščíková v návrhu.
Podľa predchádzajúceho zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) k ohláseniu stavby postačoval jednoduchý situačný výkres, ktorý si v mnohých prípadoch vedeli stavebníci zhotoviť aj sami.
