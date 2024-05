Návrh PS na predvyplnené priznania neposunuli poslanci do 2. čítania

Bratislava 7. mája (TASR) - Daňovníkom, ktorí majú príjem zo závislej činnosti a podávajú si daňové priznanie sami, nebude zatiaľ finančná správa (FS) pripravovať predvyplnené daňové priznania. Návrh novely zákona o dani z príjmov skupiny poslancov opozičného Progresívneho Slovenska Národná rada (NR) SR neposunula do druhého čítania.



"Cieľom návrhu zákona je zníženie administratívnej záťaže daňových poplatníkov vznikajúcej pri podávaní daňového priznania typu A a B, ak mali daňovníci v zdaňovacom období príjem zo závislej činnosti. Zákon má zároveň za cieľ aj zefektívnenie výberu daní a kontinuálne zlepšovanie verejných služieb pre občana," priblížili predkladatelia.



Na základe súčasnej právnej úpravy posiela zamestnávateľ FS mesačné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii, daňovom bonuse na dieťa a daňovom bonuse na zaplatené úroky kumulatívne za celú firmu. Podľa navrhovanej novely by zamestnávatelia v budúcnosti posielali podrobnejšie mesačné prehľady za jednotlivých zamestnancov. To malo umožniť FS predvyplniť daňové priznania.



Ministerstvo financií (MF) SR v stanovisku k návrhu upozornilo, že predkladatelia síce očakávajú negatívne vplyvy na rozpočet, ale nevyčíslili ich. "Vzhľadom na výrazný zásah do informačného systému finančnej správy MF SR predpokladá značný negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy," zdôraznil rezort.