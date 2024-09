Návrh Putina o vývoze niektorých komodít dotknuté firmy zaskočil

Moskva 15. septembra (TASR) - Ruskí predstavitelia a manažéri sú zmätení po prekvapujúcom vyhlásení prezidenta Vladimira Putina, že Moskva by mohla obmedziť vývoz strategických komodít v reakcii na západné sankcie. A kladú si otázku, či sa to dá realizovať bez toho, aby to ublížilo Rusku viac ako Západu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Putin tento návrh predložil v stredu (11. 9.) na zasadnutí vlády. Požiadal premiéra Michaila Mišutina, aby prišiel s nápadmi, ktoré by nepoškodili záujmy Ruska.



Mnohé z ruských komodít, ako sú ropa, plyn, nikel, titán, zlato a diamanty, už pritom podliehajú rôznym úrovniam dobrovoľných alebo povinných dovozných obmedzení či zákazov.



Členov ruskej vlády a šéfov firiem návrh zaskočil. Obmedzenie vývozu uránu, niklu a titánu, ako Putin navrhol, by znížilo príjmy najväčších ruských firiem v cudzej mene vrátane štátneho priemyselného konglomerátu Rostec, štátneho jadrového monopolu Rosatom a Nornickel, najväčšieho svetového producenta rafinovaného niklu. Spolu zamestnávajú asi milión ľudí a ich príjmy už ovplyvnili západné sankcie.



Zisk Nornickel v prvom polroku klesol o 22 %. Snaží sa pritom presmerovať svoj export do Ázie. Kombináciu nízkych cien niklu a západných sankcií označil za "búrku".



Zdroj z ruskej vlády zase uviedol, že akýkoľvek zákaz by mal ušetriť tzv. priateľské krajiny vrátane Číny, hlavného obchodného partnera Ruska. Pripomenul tiež, že vláde bude nejaký čas trvať, kým plán vypracuje. Príkaz od prezidenta, aby tak urobila, pritom vláda ešte nedostala. Ďalší zdroj blízky vláde dodal, že Putin "požiadal o vypracovanie plánu, nie o realizáciu". Hlavní ruskí producenti komodít to odmietli komentovať.



Rusko a Západ vstupujú do novej úrovne konfrontácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Moskva zvažuje spôsoby, ako reagovať na podľa nej takmer istý súhlas Západu, aby Ukrajina s pomocou západných zbraní útočila hlbšie vo vnútrozemí Ruska.



Putin povedal tiež, že opatrenie sa nemusia obmedziť len na urán, nikel a titán. Rusko má 22 % svetových zásob zemného plynu, 23 % zlatých rezerv a 55 % svetových zásob diamantov. Urán však môže byť jedinou komoditou, pri ktorej by obmedzenie exportu mohlo Západu skutočne uškodiť.



Rusko sa v minulom roku podieľalo 27 % na dodávkach obohateného uránu pre americké jadrové reaktory. USA teoreticky zakázali dovoz paliva z Ruska, no zároveň udelili výnimky do roku 2027, keďže rozširujú svoje zariadenia na obohacovanie uránu.



Európa sa do značnej miery odstrihla od ruského plynu, od ktorého bola predtým závislá. Skupina G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) a Európska únia (EÚ) už zakázali dovoz diamantov ruského pôvodu. Aj na všetkých hlavných producentov zlata v Rusku sa vzťahujú sankcie Západu.



Samotný Putin zdôraznil, že k obmedzeniam nedôjde "zajtra", a že nesmú poškodiť záujmy Ruska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zdôraznil hypotetickú povahu tejto myšlienky. "Zatiaľ nie sú žiadne špecifiká, bol to návrh, aby sme sa nad tým zamysleli bez toho, aby sme si ublížili, bez toho, aby sme poškodili vlastné záujmy," povedal s tým, že vláda to zváži.