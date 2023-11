Premiér: Návrh rozpočtu má rezort financií predstaviť po schválení PVV

Bratislava 6. novembra (TASR) - Po tom, ako bude schválené programové vyhlásenie novej vlády, ministerstvo financií by malo predstaviť návrh rozpočtu na budúci rok koaličným partnerom aj Európskej komisii (EK). Snaha bude schváliť ho ešte do konca roka, aby sa predišlo rozpočtovému provizóriu. Rezort financií na budúci rok pripravuje tiež vyššie zdanenie ziskov bánk. Už tento týždeň v stredu (8.11.) má predložiť vláde aj návrh bonifikácie vysokých úrokov pri hypotékach. Po prvej návšteve rezortu financií pod vedením nového ministra Ladislava Kamenického to uviedol premiér Robert Fico (obidvaja Smer-SD).



"My sme sa dohodli s pánom ministrom, že ešte do schválenia programového vyhlásenia vlády absolvujeme niekoľko veľkých odborných stretnutí, kde musíme namaľovať prípravu rozpočtu, pretože akonáhle bude schválené programové vyhlásenie vlády, chceli by sme predložiť koaličnej rade a potom vláde návrh (rozpočtu)," avizoval Fico. Tento návrh ešte musí ísť aj na posúdenie Európskej komisii (EK).



Realita vo verejných financiách, ktorú zanechali predchádzajúce vlády, je podľa premiéra "krutá". "Celkovo sa berie na vedomie v celej Európskej únii a v eurozóne, že máme najhoršie verejné financie, že prudko stúpol verejný dlh, že bude historicky vysoký deficit verejných financií," vyhlásil s tým, že kabinet pod jeho vedením má veľmi málo času na prípravu rozpočtu. V tejto súvislosti vytkol úradníckej vláde pod vedením Ľudovíta Ódora, že nepripravila žiadny reálny návrh, iba vyrovnaný rozpočet, kde "všetko zosekala".







"Máme veľmi málo času, v podstate iba koniec novembra na spracovanie návrhov a potom musí Národná rada SR rokovať prvé 2-3 týždne v decembri, aby schválila rozpočet," upozornil Fico s tým, že ak by rozpočet nebol schválený do 31. decembra, nastane provizórium. S tým je však podľa neho spojených viac negatív ako výhod.



"Môžem garantovať, že na vláde v stredu predstaví ministerstvo financií niekoľko variantov postupu pri bonifikácii úrokov ohľadne hypotekárnych úverov. Rovnako platí, že sa chystáme na rekordné zisky bánk a chceme, aby to celkové zdanenie bánk v roku 2024 bolo podstatne vyššie, ako to bolo doteraz," doplnil premiér. V rozpočte treba podľa neho nájsť peniaze aj na napĺňanie priorít vlády, ako napríklad zavedenie plnohodnotného 13. dôchodku či vytvorenie nového ministerstva športu a cestovného ruchu.



V programovom vyhlásení, ktorého príprava má teraz najvyššiu prioritu, ešte nebudú detaily konsolidačných opatrení, upozornil Kamenický. "Nečakajte, že všetky tieto opatrenia, o ktorých hovoríme, budú v programovom vyhlásení vlády. To sa bude riešiť pri rozpočte a samozrejme budeme hľadať aj politickú zhodu na tom, aby sme niektoré tie opatrenia vedeli zaviesť," priblížil.



Situáciu vo verejných financiách podľa ministra ilustruje aj aktuálne vysoké úročenie slovenských štátnych dlhopisov. "My máme jednu z najväčších prirážok vôbec na naše dlhopisy, je to vyše 4 %, dostali sme sa do kategórie Grécka a Talianska. A z toho budú vyplývať aj hodnotenia ratingových agentúr," upozornil.



"Nám príde asi pekný pozdrav z ratingových agentúr, čo bude pozdrav za to, ako tu vládla Matovičova, Hegerova a Ódorova vláda, pretože neprijali žiadne opatrenia na konsolidáciu. Tie verejné financie sú naozaj v katastrofálnom stave," doplnil Fico. Trvá však na tom, že jeho vláda si s týmto problémom poradí.