Návrh SaS na limity pre práce mimo zamestnania vo VS neprešiel
Vo verejnom sektore je podľa opozičných poslancov vytvorený priestor na to, že tieto dohody môžu byť využívané aj na činnosti, na ktoré majú tieto inštitúcie svoj aparát.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Národná rada (NR) SR nebude pokračovať v rokovaní o zavedení limitov pre zamestnávanie zamestnancov na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo verejnej správe. Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý predložili poslanci SaS Marián Viskupič a Vladimír Ledecký, neposunulo plénum v utorok do druhého čítania.
Predkladatelia navrhovali zaviesť limit na úrovni 5 % všetkých štátnozamestnaneckých, resp. pracovných miest v danej rozpočtovej organizácii a zároveň na 5 % mzdových prostriedkov vyplatených za predchádzajúci kalendárny rok.
„Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nie sú ani povinne zverejňovanými zmluvami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Majú teda zo zákona výnimku pri zverejňovaní v Centrálnom registri zmlúv,“ uviedli poslanci. Uvedené skutočnosti podľa nich vytvárajú predpoklady na to, aby sa dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zakrývali dodávky služieb a obchádzal sa tak Centrálny register zmlúv.
Vo verejnom sektore financovanom z verejných zdrojov je podľa opozičných poslancov vytvorený priestor na to, že tieto dohody môžu byť využívané aj na činnosti, na ktoré majú tieto inštitúcie svoj aparát alebo na činnosti, o ktorých zmysluplnosti možno mať oprávnené pochybnosti. „Do tejto kategórie patrí najmä vypracovanie rôznych štúdií, analýz, stratégií, ktoré mnohokrát svojim obsahom vykazujú nízku odbornú hodnotu a obmedzenú praktickú využiteľnosť,“ vymenovali predkladatelia.
