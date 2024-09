Návrh SaS na zníženie správnych poplatkov neposunuli do 2. čítania

Bratislava 24. septembra (TASR) - Správne poplatky, ktoré najviac zaťažujú podnikateľský sektor, sa neznížia. Zmena sa mala týkať úsekov všeobecnej správy, dopravy, finančnej správy a konzulárnych poplatkov. Návrh novely zákona o správnych poplatkoch z dielne opozičného poslanca Mariána Viskupiča (SaS) Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.



"Poplatky sú popri daniach súčasťou celkovej finančnej záťaže kladenej štátom na podnikateľský sektor. Návrh akceptuje skutočnosť, že bežné administratívne služby štátu nie sú a nemôžu byť bezplatné, avšak snaží sa docieliť, aby cena za ne bola primeraná a aby približne pokrývala náklady štátu na prevádzkovanie poskytovania jednotlivých administratívnych služieb," uviedol predkladateľ.



Podotkol, že k zvýšeniu správnych poplatkov došlo od 1. apríla novelou z dielne vlády. "Predkladateľ návrhu nezvyšoval poplatky s cieľom reagovať na infláciu, čo by bolo štandardné a legitímne, ale s cieľom vybrať viac peňazí do štátneho rozpočtu, ako to napokon uviedol aj v samotnom názve zákona," dodal Viskupič.