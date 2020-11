Bratislava 13. novembra (TASR) – Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) predkladá návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme do medzirezortného pripomienkového konania. Oznámil to v piatok na tlačovej konferencii s tým, že návrh má priniesť stabilný a udržateľný systém so spravodlivými dôchodkami.