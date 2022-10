Návrh vlády na zastropovanie cien energií podľa SOPK prichádza neskoro

Bratislava 25. októbra (TASR) - Pondelkový (24. 10.) návrh vlády na zastropovanie cien energií podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) prichádza neskoro. Na jednej strane však treba podľa nej pozitívne hodnotiť snahu vlády pomôcť podnikateľskému sektoru k jeho prežitiu a k zachovaniu konkurencieschopnosti. "Na druhej strane stále hovoríme iba o silových zložkách cien energií. Podnikatelia očakávali zverejnenie koncových cien, teda vrátane cien distribúcie a služieb, o ktorých rozhoduje štátny orgán Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Tieto zložky tvoria dnes viac ako 50 % koncovej ceny," podčiarkla SOPK.



V novembri sa ťažko dajú spracovať reálne podnikateľské projekty na rok 2023. Rovnako je podľa SOPK zlou správou, že opatrenia platia iba do 31. marca 2023, lebo je ťažké uzatvárať predajné zmluvy, najmä tie exportné, iba na jeden štvrťrok. Toto časové opatrenie má logiku iba vtedy, ak vláda očakáva od 1. apríla 2023 výrazný pokles cien energií.



Ak stále platí memorandum so Slovenskými elektrárňami (SE), ktoré stanovuje ceny elektrickej energie pre vybrané skupiny odberateľov na roky 2023 až 2024 na 61,20 eura za megawatthodinu (MWh), tak 199 eur je podľa komory nepomerne vysoká suma. Navyše, SE dodávajú do siete v SR len asi 60 % z celkovej spotreby, zvyšok vyrábajú elektrárne, z ktorých väčšina patrí štátu.



SOPK podčiarkla, že štát bude uhrádzať iba 80 % z rozdielu medzi 199 eurami za jednu MWh a aktuálnou cenou dodávateľa. To znamená, že ak cena dodávateľa bude napríklad 400 eur za MWh, tak podnikateľ zaplatí za jednu MWh 239 eur.



Otázky podľa obchodnej a priemyselnej komory vyvolávajú aj zverejnené limity príspevkov štátu na jeden podnik (maximálne 100.000 eur v prvom štvrťroku 2023).



"Za vážny nedostatok považujeme i vynechanie veľkých, energeticky náročných, firiem. Veríme, že táto otázka bude vyriešená v krátkej dobe tak, ako vláda sľubuje. Na tieto podniky sú totiž naviazané stovky malých a stredných podnikov, ktoré by mali existenčné problémy," doplnila komora.



SOPK by uvítala, ak by v čo najkratšom čase boli na ÚRSO stanovené poplatky za distribúciu a služby, čo by pre podnikateľov znamenalo konečne spoznať koncové ceny za energie na budúci rok.



Firmy na Slovensku budú mať od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropovanú silovú zložku ceny energií. Pri elektrine to bude na úrovni 199 eur za MWh a pri plyne 99 eur za MWh. Nad túto úroveň preplatí štát 80 % výdavkov. Po pondelkovom rokovaní tripartity to avizoval premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že dôležité je schválenie rozpočtu na budúci rok.