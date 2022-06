Návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch je v 2. čítaní

Bratislava 15. júna (TASR) – Povinnosti, odmeňovanie, predpoklady na výkon práce, špecifiká pracovného pomeru, ale aj ostatné náležitosti pracovnoprávnych vzťahov profesionálnych náhradných rodičov by mal vyriešiť zákon z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Právnu normu v stredu posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Súčasné postavenie profesionálneho náhradného rodiča je podľa návrhu neudržateľné a spôsobuje problémy zamestnancom aj zamestnávateľom.



"Predkladaný návrh zákona má za cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča," uviedol rezort práce v dôvodovej správe. Napríklad aktuálne riešenie postavenia profesionálnych náhradných rodičov použitím Zákonníka práce ako domáckych zamestnancov sa podľa rezortu neosvedčuje. Zákon preto spresňuje, aby sa všeobecne na profesionálnych náhradných rodičov vzťahoval Zákonník práce, ale s osobitnou právnou úpravou určitých otázok pracovnoprávnych vzťahov v navrhovanom zákone o profesionálnych náhradných rodičoch.



Zmenu by mal zákon priniesť aj v oblasti kontroly bezúhonnosti. Centrá pre deti a rodiny, ktoré sú zamestnávateľom profesionálnych náhradných rodičov, získajú oprávnenie na vyžiadanie odpisu z registra trestov nielen záujemcov o prácu profesionálneho náhradného rodiča, ale aj jeho manžela/manželky či ďalších plnoletých osôb žijúcich s týmto záujemcom o prácu.



Aby sa pre profesionálnych náhradných rodičov vytvorili podmienky, ktoré im umožnia s najmenšími problémami fungovať v pracovnoprávnych vzťahoch, bolo podľa predkladateľov nutné zmeniť aj zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Centrá by mali mať prostriedky aj možnosť napríklad uhradiť zvýšené výdavky na dieťa v profesionálnej náhradnej rodine, ak trávi dovolenku s profesionálnym náhradným rodičom alebo zvýšené výdavky spojené s prepravou súvisiacou so starostlivosťou o dieťa.