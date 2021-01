Návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti prerokujú poslanci až v marci

Bratislava 26. januára (TASR) – Novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR až na schôdzi, ktorá sa začína 16. marca. Požiadal o to minister financií Eduard Heger (OĽANO). Návrh zákona sa pritom presúval už v decembri.



Zmeny v zákone o rozpočtovej zodpovednosti sa týkajú zavedenia limitu verejných výdavkov. Zároveň sa navrhuje naviazať horný limit dlhu verejnej správy na čistý dlh verejnej správy a z toho dôvodu sa navrhuje tiež upraviť sankčné pásma dlhovej brzdy a opatrenia, ktoré sa majú prijať pri dosiahnutí konkrétneho sankčného pásma.



Koaličná SaS ešte v decembri avizovala, že trvá na tom, aby sa do novely zákona premietla daňová brzda. Bez toho podľa poslanca a šéfa parlamentného finančného výboru Mariana Viskupiča (SaS) nebude strana hlasovať za návrh.



Poslankyňa SaS Anna Zemanová zároveň v úvode 23. schôdze parlamentu požiadala o prerokovanie poslaneckého návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa na ďalšej schôdzi NR SR. Poslanecké návrhy zákonov o organizácii miestnej štátnej správy a o kritickej infraštruktúre navrhovatelia vzali späť.



Z programu schôdze vypustili tiež návrh novely zákona o samospráve vyšších územných celkov z dielne OĽANO, ktorý bol v druhom čítaní. Hovorí, že samosprávne kraje by mohli pri výkone svojich zákonných povinností využívať elektronickú komunikáciu, obmedziť by sa mohla i možnosť poslancov zastupiteľstva byť členom štatutárnych orgánov rozpočtových a príspevkových organizácií kraja.