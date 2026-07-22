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Návrh zákona v Senáte ohrozuje predaj vozidiel Mercedes-Benz v USA
Predseda výboru varoval, že ustanovenie, v ktorých majú čínske subjekty viac ako 15-percentný podiel, by mohlo znemožniť predaj značky Mercedes-Benz v Spojených štátoch.
Autor TASR
Washington 22. júla (TASR) - Výbor amerického Senátu pre obchod v stredu schválil návrh zákona, ktorý sprísňuje podmienky vstupu čínskych automobiliek na americký trh. Legislatíva by mohla zabrániť nemeckej automobilovej skupine Mercedes-Benz predávať vozidlá v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Predseda výboru, republikánsky senátor Ted Cruz z Texasu, varoval, že ustanovenie v návrhu zamerané na spoločnosti, v ktorých majú čínske subjekty viac ako 15-percentný podiel, by mohlo znemožniť predaj značky Mercedes-Benz v Spojených štátoch. Dôvodom je takmer 20-percentná pasívna čínska investícia v automobilke. Do návrhu je preto potrebné zapracovať zmeny, skôr než sa stane zákonom, zdôraznil.
Senátor Bernie Moreno, republikán z Ohia, uviedol, že Mercedes-Benz by mal na splnenie podmienok čas do roku 2030 a v prípade potreby by mohol získať výnimku. Sporné ustanovenie presadzuje skupina General Motors s cieľom vytlačiť Mercedes-Benz z trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť svojej značky Cadillac, poznamenal Cruz. O zákaze predaja vozidiel Mercedes-Benz „by sme vôbec nemali uvažovať“, uzavrel Cruz.
Mercedes-Benz a General Motors na žiadosti agentúry Reuters o zaujatie stanoviska bezprostredne nereagovali.
Predseda výboru, republikánsky senátor Ted Cruz z Texasu, varoval, že ustanovenie v návrhu zamerané na spoločnosti, v ktorých majú čínske subjekty viac ako 15-percentný podiel, by mohlo znemožniť predaj značky Mercedes-Benz v Spojených štátoch. Dôvodom je takmer 20-percentná pasívna čínska investícia v automobilke. Do návrhu je preto potrebné zapracovať zmeny, skôr než sa stane zákonom, zdôraznil.
Senátor Bernie Moreno, republikán z Ohia, uviedol, že Mercedes-Benz by mal na splnenie podmienok čas do roku 2030 a v prípade potreby by mohol získať výnimku. Sporné ustanovenie presadzuje skupina General Motors s cieľom vytlačiť Mercedes-Benz z trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť svojej značky Cadillac, poznamenal Cruz. O zákaze predaja vozidiel Mercedes-Benz „by sme vôbec nemali uvažovať“, uzavrel Cruz.
Mercedes-Benz a General Motors na žiadosti agentúry Reuters o zaujatie stanoviska bezprostredne nereagovali.