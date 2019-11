Navrhovaná reforma ESM neobsahuje automatickú reštrukturalizáciu dlhov

Miláno 24. novembra (TASR) - Navrhovaná reforma záchranného fondu eurozóny (Európskeho stabilizačného mechanizmu, ESM) nezahŕňa automatickú reštrukturalizáciu dlhov krajín, ktoré zápasia s problémami. Uviedol to nemecký minister financií Olaf Scholz pre sobotňajšie (23. 11.) vydanie talianskeho denníka La Repubblica.



Scholz upozornil, že úlohou ESM je podporovať krajiny, ktoré majú ťažkosti, tým, že im požičia peniaze za určitých podmienok.



„Neexistuje žiadna automatická reštrukturalizácia dlhu,“ dodal.



Talianskym vládnym stranám sa v piatok (22. 11.) nepodarilo dosiahnuť dohodu o plánovanej reforme ESM, uviedli dvaja poslanci, ktorí nechceli byť menovaní. Rím má totiž obavy, že zmeny v ESM by mohli mať negatívny vplyv na obrovský verejný dlh krajiny.



Viceguvernér talianskej centrálnej banky Fabio Panetta zase v sobotu vyhlásil, že Rím by mal využiť prebiehajúce rozhovory o reforme záchranného fondu, aby si zabezpečil niečo pre seba, ako napríklad vymenovanie Taliana na čelo fondu.



Podľa Panettu, ktorý sa má stať členom Výkonnej rady Európskej centrálnej banky, súčasné návrhy reformy ESM nezahŕňajú automatické prepojenie medzi finančnou pomocou a reštrukturalizáciou dlhu.



"Keby som viedol rozhovory o ESM, pokúsil by som sa získať niečo na výmenu. Napríklad v oblasti bankovej únie, ak je v nej niečo, čo nie je pre nás dobré, alebo aby sme nominovali jedného z našich ekonómov na čelo ESM, keďže jeho súčasnému nemeckému šéfovi onedlho vyprší mandát,“ dodal.