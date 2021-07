Navrhovaný európsky zákon o AI môže stáť ekonomiku 31 miliárd eur

Washington/Brusel 26. júla (TASR) - Návrh zákona na reguláciu umelej inteligencie v Európe by mohol v priebehu nasledujúcich piatich rokov v konečnom dôsledku stáť ekonomiku Európskej únie (EÚ) 31 miliárd eur. Vyplýva to zo správy amerického think-tanku Center for Data Innovation, ktorú zverejnil v nedeľu (25.7.) večer.



Zákon o umelej inteligencii (Artificial Intelligence, AI), navrhnutý Európskou komisiou, bude podľa think-tanku „najprísnejšou reguláciou umelej inteligencie na svete“.



„Bude nielenže obmedzovať vývoj a používanie umelej inteligencie v Európe, ale prinesie aj značné výdavky podnikom a spotrebiteľom v EÚ,“ uvádza sa v správe.



Americké centrum pre inováciu údajov tvrdí, že v prípade malých alebo stredne veľkých firiem s obratom zhruba 10 miliónov eur by náklady na nasadenie a harmonizáciu vysoko rizikového systému umelej inteligencie mohli dosiahnuť až 400.000 eur. Komisia označuje totiž za rizikové také systémy, ktoré by mohli mať vplyv na základné práva alebo bezpečnosť ľudí.



„Toto označenie zahŕňa široké spektrum potenciálnych aplikácií - od kritickej infraštruktúry po vzdelávanie a odborný výcvik, ktoré sú subjektom celej škály požiadaviek skôr, ako ich môžu spoločnosti uviesť na trh,“ informovalo centrum.



Upozorňuje, že „záťaž súvisiaca s dodržiavaním predpisov“ bude európske podniky stáť 10,9 miliardy eur ročne do roku 2025 alebo 31 miliárd eur v priebehu nasledujúcich piatich rokov.



„Komisia opakovane tvrdila, že návrh právnych predpisov o umelej inteligencii podporí rast a inovácie v digitálnej ekonomike Európy, ale realistická ekonomická analýza naznačuje, že tieto argumenty sú mierne povedané falošné,“ uviedol Ben Mueller, hlavný analytik think-tanku, podľa ktorého sa doterajší „ružový výhľad" opieral skôr o názory a "znamenia" ako o logiku a údaje z trhu.



AI sa už používa v produktoch od Google, Apple a Facebook a zákonodarcovia v Európe sa obávajú jej vplyvu.



Aj keď má táto technológia potenciál byť "dobrou silou" v oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť a modelovanie podnebia, mohla by sa tiež použiť v smrtiacich autonómnych zbraniach alebo na to, aby každému človeku v rámci populácie pridelila sociálne „skóre“.



A zároveň môžu stroje, ktoré dokážu prevziať od ľudí niektoré úlohy, potenciálne zničiť milióny pracovných miest, upozornilo Center for Data Innovation, ktoré je súčasťou neziskovej nadnárodnej nadácie Information Technology and Innovation Foundation.