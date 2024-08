Navrhujú úpravu pohotovostných zásob na obdobie rokov 2025 až 2026

Bratislava 14. augusta (TASR) - Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR navrhuje úpravu materiálovej štruktúry a skladby pohotovostných zásob na obdobie rokov 2025 až 2026. Vyplýva to z materiálu predloženého SŠHR do medzirezortného pripomienkového konania, v ktorom sa špecifikuje tvorba a doplnenie komodít do stanoveného optimálneho stavu.



"Predkladaný materiál upravuje a navrhuje novú materiálovú skladbu pohotovostných zásob a množstva zásob na roky 2025 až 2026, ktoré je žiadúce dosiahnuť. Uvádza pritom členenie materiálovej skladby pohotovostných zásob po jednotlivých zadefinovaných skupinách pohotovostných zásob a v nich obsiahnutých komoditách s navrhovanými zmenami," spresnila správa hmotných rezerv.



Súčasťou predkladaného materiálu je aj informácia o stave pohotovostných zásob vypracovaná so stavom k 30. júnu 2024, ktorá poukazuje na súčasné rozmiestnenie, skladovanie, tvorbu a doplnenie, ako aj použitie pohotovostných zásob na území SR a použitie pohotovostných zásob na účely poskytnutia materiálnej humanitárnej pomoci SR do zahraničia.



"Realizáciou materiálu, tvorbou zadefinovaných pohotovostných zásob, sa posilní materiálová základňa pohotovostných zásob pre riešenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií. Tvorba pohotovostných zásob bude prebiehať v závislosti od disponibilných zdrojov rozpočtovej kapitoly SŠHR na roky 2025 až 2026. Tento materiál nezaväzuje vládu SR k vyčleneniu finančných prostriedkov na tvorbu pohotovostných zásob," dodala ŠSHR v materiáli.