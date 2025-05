Navrhujú zrušenie plošného dotovania obedov a vlakov pre konsolidáciu

Bratislava 20. mája (TASR) - Pre dosiahnutie skutočne efektívnej konsolidácie je nevyhnutné, aby vláda SR šetrila sama na sebe a zefektívnila predovšetkým svoju vlastnú prevádzku. Uviedla to v utorok Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorá navrhuje zrušiť viaceré plošné a nesystémové opatrenia, ktoré podľa nej výrazne zaťažujú rozpočet bez adekvátneho efektu. Medzi hlavné návrhy patrí napríklad zrušenie trinástych dôchodkov či ukončenie plošného dotovania obedov a vlakov zadarmo.



Cieľom asociácie je znížiť deficit bez zvyšovania daňového zaťaženia a zároveň ochrániť podnikateľské prostredie. „Zníženie deficitu je rozhodne kľúčové aj pre to, aby sme dokázali čeliť budúcim ekonomickým výzvam a udržali dôveru investorov a medzinárodných inštitúcií,“ podčiarkol prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.



V oblasti sociálneho systému navrhuje asociácia motivujúce zmeny, ako napríklad postupné znižovanie dávky v nezamestnanosti po treťom mesiaci, čím by sa mal podporiť rýchlejší návrat nezamestnaných na trh práce. V oblasti energetickej politiky predstavitelia AZZZ SR odporučili prechod od plošného dotovania energií k adresnej pomoci. Ďalším navrhovaným opatrením na úsporu by mohlo byť zrušenie jedného zo štátnych sviatkov.



Asociácia je presvedčená, že pomoc zo strany štátu má byť adresná a nie plošná, bez ohľadu na to, či ide o sociálne dávky, zľavy na dopravu alebo podporu v oblasti cien energií. Iba cielená pomoc zabezpečí efektívne využívanie verejných zdrojov, skutočnú podporu pre tých, ktorí ju naozaj potrebujú, a zároveň nezvýši tlak na verejné financie, skonštatovala asociácia.



Okrem výdavkových opatrení sa vo svojich návrhoch zamerala AZZZ SR aj na znižovanie byrokracie a štrukturálnu reformu verejnej správy. „Dlhodobo upozorňujeme na prebujnenosť štátnej a verejnej správy a preto navrhujeme zrušenie alebo zlúčenie ministerstiev, ako aj zrušenie príslušných inštitútov a príspevkových organizácií zriadených ministerstvami. Sme toho názoru, že pri súčasnom počte pracovníkov sú inštitúty zbytočné,“ doplnil generálny sekretár asociácie Oto Nevický.