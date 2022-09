Návrhy na zdanenie spracovania ruskej ropy kritizujú aj petrolejári

Bratislava 14. septembra (TASR) – Po Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) sa proti návrhom na mimoriadne zdanenie spracovania ruskej ropy postavila aj Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu (SAPPO). Štátom plánované zdanenie rozdielu medzi nákupnou cenou a priemernou referenčnou cenou ropy je nesystémové riešenie, ktoré môže viesť k vzniku takzvanej šedej zóny v danom odvetví, uviedla v stredu asociácia. Podobne ako v RÚZ je rafinéria Slovnaft aj členom SAPPO, ktorú by daň pripravila o časť ziskov.



V parlamente sú aktuálne dva návrhy zákonov, ktoré sú identické v zámere zdanenia ruskej ropy v dvoch rôznych sadzbách. Zatiaľ čo vládny návrh hovorí o 30 %, poslanecký návrh je predložený so sadzbou 100 %. SAPPO sa domnieva, že oba návrhy vychádzajú z úvah, ktoré nie sú v súlade so súčasnou realitou. Rozdiel medzi kótovanými cenami ropy Brent a Ural sa z pôvodných 30 až 35 USD na barel znížil na aktuálnych 15 až 20 USD za barel. Preto plánované príjmy zo zdanenia daného rozdielu, ktoré obsahuje vládny návrh, už nie sú aktuálne. "Dá sa pritom predpokladať, že cenovo sa oba typy rôp budú postupne ešte viac zbližovať," uviedla asociácia.



SAPO ďalej upozornila, že rafinérske a petrochemické odvetvie patrí medzi vysoko cyklické segmenty. To znamená, že sa striedajú obdobia ziskov a strát. Práve počas obdobia strát rafinéria Slovnaft nedostávala od štátu nikdy žiadne dotácie. Sama musela znášať negatívne trhové podmienky, obdobie extrémne nízkych rafinérskych marží a krytia strát z vlastných zdrojov. Preto krátenie možných budúcich financií v tomto mimoriadnom období sa podľa asociácie javí z dlhodobého hľadiska ako kontraproduktívne.



Dodatočným zdanením sa tiež zvýšia náklady na výrobu a distribúciu pohonných látok, a tak sa zvýšia ceny pohonných látok ako vstupných nákladov pre výrobu všetkých produktov v národnom hospodárstve. Tento negatívny vplyv môže zasiahnuť prakticky všetky sektory ekonomiky, a to v čase, keď už firmy, ale aj domácnosti, čelia extrémnym cenám plynu a elektrickej energie.



Asociácia si uvedomuje súčasnú náročnú ekonomickú situáciu, no zároveň upozorňuje na širší kontext prijímania takéhoto opatrenia. Najmä s ohľadom na diverzifikáciu zdrojov v ropnom priemysle a adaptáciu na nový sankčný režim nesúci v sebe nemalé náklady, ktoré musí znášať ropný priemysel.