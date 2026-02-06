< sekcia Ekonomika
Návrhy na zvýšenie rozpočtu pre slovensko.sk nebolo nutné predložiť EK
Eurokomisia podľa jej stanoviska v súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti posudzuje uspokojivé plnenie míľnikov a cieľov vo vykonávacom rozhodnutí Rady.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Návrhy na zvýšenie rozpočtu pre portál slovensko.sk o 80 miliónov eur nebolo potrebné predložiť Európskej komisii (EK) na prijatie, keďže nemá právomoc schvaľovať takéto žiadosti o vnútorné prerozdelenie. Vnútorné prideľovanie prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je na rozhodnutí a zodpovednosti vnútroštátnych orgánov, informovala v piatok EK.
„Ak sa Komisia domnieva, že míľniky a ciele sú splnené, členskému štátu (príjemcovi finančných prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti) vyplatí príslušné finančné prostriedky. Je potom na členskom štáte, aby finančné prostriedky ďalej rozdeľoval v súlade so svojimi výkonnostnými a zmluvnými záväzkami voči Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (vrátane dohody o financovaní) a s vnútroštátnym právom,“ priblížila EK.
Členské štáty podľa jej vyjadrenia zodpovedajú za to, že pri vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti budú chránené finančné záujmy EÚ, a zabezpečujú zákonné využívanie finančných prostriedkov - najmä prevenciou, vyšetrovaním a nápravou podvodov, korupcie a konfliktov záujmov. „Komisia pomocou auditov kontroluje, či si členské štáty plnia svoje povinnosti, a pokiaľ členské štáty nezareagujú na jej odporúčania, prijme ďalšie opatrenia,“ dodala EK.
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, po rokovaní vlády 4. februára informoval, že vláda na projekty súvisiace s portálom slovensko.sk odsúhlasila len približne 80 miliónov eur, nie požadovaných vyše 100 miliónov eur. Stav portálu ešte bude musieť v audite posúdiť Národný bezpečnostný úrad. Projekty portálu by sa podľa Druckera mali financovať z plánu obnovy.
