Návrhy v prospech udržateľnosti výrobkov urobia EÚ menej závislou

Brusel 30. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila balík návrhov, podľa ktorých sa majú udržateľné výrobky stať v EÚ normou a ktoré majú podporiť obehové obchodné modely a zlepšiť postavenie spotrebiteľov.



Komisia v Akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo navrhla pravidlá, podľa ktorých by takmer všetok fyzický tovar na trhu EÚ mal byť v priebehu svojho životného cyklu šetrnejší k životnému prostrediu, recyklovateľný a energeticky účinnejší - od návrhu až po každodenné používanie, odstránenie a nové využitie.



Komisia predložila aj stratégiu spočívajúcu v trvanlivejších, opätovne použiteľných a recyklovateľných textilných výrobkoch. Snahou je obmedziť "rýchlu módu", objem textilného odpadu a likvidáciu nepredaného tovaru a zaistiť, aby sa textilné výrobky vyrábali bez porušovania sociálnych práv.



Tretí návrh posilní vnútorný trh so stavebnými výrobkami a zavedie právny rámec, ktorý pomôže plniť ciele v oblasti klímy a udržateľnosti zastavaného prostredia.



V neposlednom rade RK predložila návrh nových pravidiel, ktoré zlepšujú postavenie spotrebiteľov v ekologickej transformácii tak, aby boli lepšie informovaní o environmentálnej udržateľnosti výrobkov.



Návrhy stavajú na úspešných predpisoch EÚ o ekodizajne, vďaka ktorým klesla spotreba energie v EÚ. V roku 2021 požiadavky na ekodizajn ušetrili spotrebiteľom 120 miliárd eur a viedli k 10 % nižšej ročnej spotrebe energie pri výrobkoch, na ktoré sa vzťahujú. Do roku 2030 môže nový rámec priniesť úspory primárnej energie vo výške 132 Mtoe, čo zodpovedá 150 miliardám kubických metrov zemného plynu, teda takmer celému objemu ruského plynu dovážaného do EÚ.



Nariadenie o ekodizajne a udržateľných výrobkoch požaduje, aby výrobky boli trvanlivejšie, spoľahlivejšie, opätovne použiteľné, modernizovateľné, opraviteľné, ľahšie udržiavateľné, repasovateľné a recyklovateľné a účinne využívajúce energiu a zdroje. A spotrebitelia budú vedieť, aký vplyv majú ich nákupy na životné prostredie.



Ďalej návrh obsahuje kroky na ukončenie likvidácie nepredaného spotrebného tovaru a rozšírenie zelených verejných zákaziek a stimuly pre udržateľné výrobky.



Zavedenie kritérií energetickej účinnosti, obehovosti a zmenšenia environmentálnej a klimatickej stopy výrobkov prinesie väčšiu energetickú a zdrojovú nezávislosť a menšie znečisťovanie prostredia. Posilní jednotný trh, zamedzí rozdielom v legislatíve členských štátov a vytvorí príležitosti na inováciu a tvorbu pracovných miest, najmä v súvislosti s repasovaním, údržbou, recykláciou a opravami.



Pracovný plán pre ekodizajn a označovanie energetickými štítkami na roky 2022 – 2024 zahŕňa nové výrobky spojené so spotrebou energie, aktualizuje a zvyšuje ambície u už regulovaných výrobkov. Zameriava sa najmä na spotrebnú elektroniku (smartfóny, tablety, solárne panely).



Exekutíva EÚ predstavila aj cielené iniciatívy - stratégiu pre udržateľné a obehové textilné výrobky a nariadenie o stavebných výrobkoch. Týkajú sa skupín výrobkov, ktoré majú značný dosah na životné prostredie.



Spotreba textílií v Európe je z hľadiska vplyvu na životné prostredie a zmenu klímy štvrtá najvyššia (po potravinách, bývaní a mobilite). Textilný priemysel je tretím najväčším odvetvím čo do spotreby vody a využívania pôdy a piatym najväčším čo do spotreby primárnych surovín.



Stavebníctvo vytvára takmer 10 % pridanej hodnoty EÚ a zamestnáva približne 25 miliónov ľudí vo vyše piatich miliónoch podnikov. Odvetvie stavebných výrobkov v EÚ má 430.000 spoločností s obratom 800 miliárd eur. Na budovy pripadá zhruba 50 % ťažby a spotreby zdrojov a viac ako 30 % celkového ročného odpadu v EÚ. Budovy zodpovedajú za 40 % spotreby energie v EÚ a 36 % emisií skleníkových plynov.



Revízia nariadenia o stavebných výrobkoch prinesie sprísnenie a modernizáciu predpisov platných od roku 2011. Nové požiadavky na výrobky zabezpečia, aby sa koncepcia a výroba stavebných výrobkov zakladala na najmodernejších technológiách, aby boli trvanlivejšie, opraviteľné, recyklovateľné a ľahšie repasovateľné.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)