< sekcia Ekonomika
Návštevníci v horských strediskách minuli bezhotovostne 14,7 mil. eur
To predstavuje medziročný nárast o viac ako 10 %.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Zimná sezóna na Slovensku v cestovnom ruchu je v plnom prúde. Návštevníci počas decembra 2025 a januára 2026 bezhotovostne zaplatili za služby v lyžiarskych strediskách a horských obciach 14,7 milióna eur. To predstavuje medziročný nárast o viac ako 10 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti Global Payments.
Analýza prevádzok, ktoré používajú platobné terminály spoločnosti Global Payments, ukazuje, že s blížiacou sa legislatívnou povinnosťou bezhotovostných platieb od 1. marca sú Slováci na digitálne platenie plne pripravení - počet transakcií v kľúčových regiónoch rástol výrazne rýchlejšie než celoslovenský priemer.
V analýze sa sledovali bezhotovostné platby v hoteloch, reštauráciách a taktiež za služby v lyžiarskych strediskách. Zatiaľ čo celkový trh v sledovaných regiónoch rástol v objeme platieb o 2,7 %, horské lokality zaznamenali skok až o 10,3 %. Celkový objem bezhotovostných platieb v týchto rekreačných zónach dosiahol 14,7 milióna eur oproti sume 13,3 milióna eur v minulej sezóne.
Rekordérom v bezhotovostných platbách sú Nízke Tatry. Návštevníci realizovali v strediskách ako Jasná Nízke Tatry či Tále 103.112 transakcií, čo predstavuje medziročný nárast o 14,6 % (z pôvodných 89.982 transakcií v sezóne 2024/25). Tento údaj jasne demonštruje, že návštevníci čoraz častejšie vyťahujú kartu alebo mobil (alebo hodinky, prstene a podobne) aj pri menších platbách priamo na svahu. Stabilný rast si držia aj Vysoké Tatry, kde počet transakcií stúpol o 4,3 % na celkových 96.015.
Dáta Global Payments tiež potvrdzujú, že v horských strediskách sa platí nielen častejšie, ale aj vyššie sumy. Priemerná hodnota transakcie vo Vysokých Tatrách dosiahla v aktuálnej sezóne 41,92 eura, čo je vysoko nad celoslovenským priemerom.
„Rast výdavkov o vyše 10 % priamo v strediskách signalizuje úspešnú sezónu. Po druhé, dvojciferný nárast počtu transakcií v lokalitách ako Nízke Tatry ukazuje, že bezhotovostná platba je dnes pre návštevníka úplnou samozrejmosťou,” povedal manažér Global Payments pre Slovensko Michal Kitko.
Global Payments je popredný poskytovateľ platobných služieb a technológií. Pôsobí v 175 krajinách sveta, má 27.000 zamestnancov a šesť miliónov klientov. Ročne spracuje viac ako 94 miliárd transakcií.
Analýza prevádzok, ktoré používajú platobné terminály spoločnosti Global Payments, ukazuje, že s blížiacou sa legislatívnou povinnosťou bezhotovostných platieb od 1. marca sú Slováci na digitálne platenie plne pripravení - počet transakcií v kľúčových regiónoch rástol výrazne rýchlejšie než celoslovenský priemer.
V analýze sa sledovali bezhotovostné platby v hoteloch, reštauráciách a taktiež za služby v lyžiarskych strediskách. Zatiaľ čo celkový trh v sledovaných regiónoch rástol v objeme platieb o 2,7 %, horské lokality zaznamenali skok až o 10,3 %. Celkový objem bezhotovostných platieb v týchto rekreačných zónach dosiahol 14,7 milióna eur oproti sume 13,3 milióna eur v minulej sezóne.
Rekordérom v bezhotovostných platbách sú Nízke Tatry. Návštevníci realizovali v strediskách ako Jasná Nízke Tatry či Tále 103.112 transakcií, čo predstavuje medziročný nárast o 14,6 % (z pôvodných 89.982 transakcií v sezóne 2024/25). Tento údaj jasne demonštruje, že návštevníci čoraz častejšie vyťahujú kartu alebo mobil (alebo hodinky, prstene a podobne) aj pri menších platbách priamo na svahu. Stabilný rast si držia aj Vysoké Tatry, kde počet transakcií stúpol o 4,3 % na celkových 96.015.
Dáta Global Payments tiež potvrdzujú, že v horských strediskách sa platí nielen častejšie, ale aj vyššie sumy. Priemerná hodnota transakcie vo Vysokých Tatrách dosiahla v aktuálnej sezóne 41,92 eura, čo je vysoko nad celoslovenským priemerom.
„Rast výdavkov o vyše 10 % priamo v strediskách signalizuje úspešnú sezónu. Po druhé, dvojciferný nárast počtu transakcií v lokalitách ako Nízke Tatry ukazuje, že bezhotovostná platba je dnes pre návštevníka úplnou samozrejmosťou,” povedal manažér Global Payments pre Slovensko Michal Kitko.
Global Payments je popredný poskytovateľ platobných služieb a technológií. Pôsobí v 175 krajinách sveta, má 27.000 zamestnancov a šesť miliónov klientov. Ročne spracuje viac ako 94 miliárd transakcií.