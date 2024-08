Návštevnosť Bardejovských Kúpeľov je porovnateľná s minulým rokom

Bardejov 6. augusta (TASR) - Návštevnosť a obsadenosť Bardejovských kúpeľov sú za prvý polrok 2024 podobné ako vlani. Počet prenocovaní dosiahol 106.524, čo je takmer rovnaký počet ako za prvých šesť mesiacov v roku 2023. Ako TASR informovala ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková, počet klientov sa zvýšil z vlaňajších 11.950 na tohtoročných 12.019.



"Na Slovensku je naozaj cítiť recesiu, klienti sa viac hrnú k moru a do zahraničia. A tým, že aj kúpeľní hostia zdravotných poisťovní už musia za svoj pobyt čiastočne platiť, je to badateľné. Za pozitívne považujeme nárast tržieb o 6,3 percenta, a to tým, že sme mierne upravili ceny pre rok 2024, ale aj tým, že je záujem o drahšie izby a vyšší štandard ubytovania," zhodnotila Šatanková s tým, že počas letných mesiacov je obsadenosť na úrovni 85 percent.



Samoplatcovia a poistenci zdravotných poisťovní tvoria zhruba polovicu klientely. Počet hostí zo zahraničia sa dlhodobo pohybuje okolo úrovne päť percent, pričom najviac klientov pochádza z Českej republiky, Poľska a Ukrajiny. Šatanková tiež uviedla, že väčšina klientely je z Košického a Prešovského kraja.



"Doznieva negatívny vplyv rastu cien energií a vstupov z posledných rokov, predovšetkým potravín a miezd. Už vlani sme boli nútení zvýšiť ceny o cca desať až 15 percent, tento rok je to stabilnejšie. Trh to ustál a klienti nám ostali verní, za čo im ďakujeme," dodala.



Kúpele majú okolo 335 zamestnancov a kapacitu ubytovania 1112 lôžok. V tomto roku plánujú celkovú návštevnosť 230.000 prenocovaní a vyšší počet klientov ako vlaňajších 28.774.



"Pomohli systémové kroky v oblasti kúpeľníctva, hlavne pri zreálnení platieb za klientov zdravotných poisťovní. Pozitívne zmeny by mali pokračovať. V súčasnosti si klienti všetkých troch zdravotných poisťovní vyberajú svoj pobyt sami a neurčuje im ho poisťovňa. Väčšia konkurencia medzi kúpeľmi priniesla lepšie služby, kvalitu a ponuku," zhodnotila Šatanková.



V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia.