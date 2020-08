Návštevnosť horských stredísk vo Vysokých Tatrách je zatiaľ kolísavá

Vysoké Tatry 1. augusta (TASR) – Návštevnosť horských stredísk má kolísavý charakter a nedosahuje úroveň uplynulého roka. Dôvodom je zatiaľ málo letných dní v tejto sezóne. Pre TASR to za Tatry mountain resorts uviedol Marián Galajda s tým, že turistov lákajú najmä lanovky.



Úspešnosť sezóny bude do veľkej miery závisieť od počasia i celkového vývoja situácie okolo nového koronavírusu. Rady pred lanovkami sú podľa neho spôsobené najmä tým, že v krátkom čase k nim naraz prichádzajú veľké počty hostí. „Stáva sa to najmä v prípade pekného počasia v čase medzi 9.00 h až 11.00 h. Keďže rešpektujeme priania našich hostí a z preventívnych dôvodov umožňujeme napríklad v štvormiestnych kabínkach cestovať aj menšiemu počtu klientov, zvyšujeme tým na jednej strane komfort, no na druhej strane to tiež spôsobuje čakanie v radoch,“ povedal. Pripomenul, že lanovky v Tatrách v lete premávajú do 19.00 h.



Najväčší záujem majú turisti o samotné lanovky, ale aj člnkovanie na Štrbskom plese, horské káry zo Štartu do Tatranskej Lomnice i letný tubing na Hrebienku. Veľký záujem je podľa neho aj o zábavno-vzdelávaciu hru Tatranská divočina, vďaka ktorej môžu rodiny s deťmi objavovať zaujímavé zákutia Tatier.



Vo Vysokých Tatrách v súčasnosti dominuje slovenská klientela. V porovnaní so začiatkom sezóny evidujú viac českých hostí. Naopak, veľký výpadok registrujú u poľských návštevníkov.