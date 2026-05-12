Návštevnosť hotelov a penziónov bola v marci 2026 blízko rekordu
V porovnaní s cestovateľsky najúspešnejším marcom 2019 chýbalo ubytovateľom už len 0,4 %, teda necelých 2000 ubytovaných hostí.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v treťom mesiaci tohto roku 432.000 hostí, čo bolo o 6,5 % viac než v rovnakom období minulého roka. V porovnaní s cestovateľsky najúspešnejším marcom 2019 chýbalo ubytovateľom už len 0,4 %, teda necelých 2000 ubytovaných hostí. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Takmer dvojtretinový podiel v štruktúre ubytovaných hostí tvorili naďalej domáci návštevníci, ich počet medziročne vzrástol na takmer 266.000 hostí. Išlo o medziročný nárast o 1 %. V porovnaní s najúspešnejším marcom 2019 hodnoty zaostávali o 5 %. Počet hostí zo zahraničia dosiahol takmer 167.000 ubytovaných, čo bol medziročný nárast o 16 %. Išlo o najvyššiu marcovú zahraničnú návštevnosť, ktorá prekonala rekord z marca 2019 o 7 %.
V štruktúre zahraničných návštevníkov dominovali v marci hostia z Česka, ktorí tvorili 30,4-percentný podiel cudzincov (takmer 51.000 hostí), nasledovali návštevníci z Poľska s podielom 14,1 % (viac ako 23.000 hostí).
Z hľadiska ukazovateľov cestovného ruchu je dôležité sledovať aj vývoj počtu prenocovaní ubytovaných hostí. Celkovo strávili návštevníci ubytovacích zariadení v marci necelých 1,1 milióna nocí, čo je medziročne o 4,5 % nocí viac. K rekordnému marcu 2019 chýbalo 9,1 % nocí. Na väčšine prenocovaní sa podieľali domáci hostia (65 %), ktorí v ubytovacích zariadeniach SR strávili v marci takmer 693.000 nocí.
Dĺžka pobytu domácich návštevníkov však zaznamenala medziročný pokles. Z celkového počtu prenocovaní tvorili 35-percentný podiel zahraniční návštevníci. S počtom necelých 373.000 nocí to bol historicky druhý najvyšší počet marcových prenocovaní cudzincov, za cestovateľsky úspešnejším marcom 2019 zaostal len o 2 %. Priemerná doba pobytu v tohtoročnom marci predstavovala 2,5 noci.
Z regionálneho hľadiska sa v marci tohto roku podarilo medziročne prekonať počet návštevníkov piatim z ôsmich krajov SR v rozpätí od 3,2 % v Trnavskom kraji až po 15,9 % v Bratislavskom kraji. Prešovský, Nitriansky a Banskobystrický kraj zaznamenali menej ubytovaných hostí ako v marci pred rokom.
V absolútnom vyjadrení navštívilo najviac, takmer 116.000 hostí, Bratislavský kraj. Nasledovali kraje zamerané na zimný cestovný ruch, a to Žilinský (101.000 hostí) a Prešovský kraj (69.000 hostí). Spolu tvorili tieto tri regióny dve tretiny celkovej tohtoročnej marcovej návštevnosti SR. V Bratislavskom kraji ako v jedinom na Slovensku opäť tvorili väčšinu ubytovaných zahraniční návštevníci. Bratislavský a Košický kraj aktuálne prekonali vlastné rekordy v počte ubytovaných marcových návštevníkov, a to domácich aj zahraničných.
V súhrne za prvé tri mesiace roku 2026 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo takmer 1,4 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast o 9,2 %. V porovnaní s rovnakým obdobím najúspešnejšieho roka pred pandémiou (rok 2019) bola aktuálna štvrťročná návštevnosť vyššia o desatinu. Pod tento výsledok sa podpísali najmä veľmi úspešné tohtoročné zimné mesiace. Počet zahraničných hostí rástol medziročne rýchlejším tempom, a to až o 16 %. Domáca návštevnosť dosiahla päťpercentný nárast.
