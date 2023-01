Návštevnosť hotelov a penziónov sa v novembri medziročne strojnásobila

Bratislava 11. januára (TASR) - Celková návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku v novembri 2022 medziročne vzrástla takmer trojnásobne, čo predstavovalo 355.000 hostí. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vysoký nárast bol ovplyvnený najmä nízkou porovnávacou základňou v novembri 2021, kedy boli ubytovacie zariadenia cestovného ruchu vo vybraných okresoch Slovenska zatvorené pre bežnú klientelu z dôvodu protipandemických opatrení. Napriek vyššiemu medziročnému rastu chýbala do hodnôt spred pandémie stále ešte štvrtina návštevníkov (26,1-percentný pokles). Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu 882.000 nocí, priemerná doba pobytu v novembri bola 2,5 noci.



Počet domácich návštevníkov hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu dosiahol v novembri vyše 239.000 osôb, medziročne ich počet narástol viac ako trojnásobne. V porovnaní s predpandemickým obdobím 2019 však hotelom a penziónom chýbala štvrtina hostí.



Najvyššiu domácu návštevnosť mali rovnako ako v októbri kraje Žilinský, Prešovský a Bratislavský. Naopak, najmenej domácich hostí mali Nitriansky a Trnavský kraj. V Banskobystrickom kraji domáci návštevníci tvorili najvyšší podiel na celkovej návštevnosti, a to až 88 %. Najnižší podiel domácich návštevníkov mal opäť Bratislavský kraj, a to 41,7 %.



Ubytovacie služby využilo v novembri aj 116.000 zahraničných návštevníkov, ide o 2,8-násobný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Do hodnôt spred pandémie chýbala ešte viac ako štvrtina cudzincov. Počet zahraničných hostí vzrástol medziročne vo všetkých krajoch.



Najvyšší, šesťnásobný nárast, zaznamenal Prešovský kraj. Najviac cudzincov navštívilo aj v mesiaci november Bratislavský kraj (57.000) a Žilinský kraj (17.000). V ostatných krajoch neprekročila zahraničná návštevnosť v novembri 10.000 osôb.



V súhrne za mesiace január až november 2022 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 4,5 milióna návštevníkov. Služby ubytovania využilo počas prvých 11 mesiacov minulého roka 1,5 milióna cudzincov. V roku 2019 ich bolo o 36 % viac, teda 2,3 milióna. Pri domácich návštevníkoch poklesla návštevnosť v porovnaní s rokom 2019 o 18 %, keď od začiatku roka 2022 využilo služby ubytovania tri milióny domácich hostí. Hostia spolu strávili v ubytovacích zariadeniach 12 miliónov nocí, v roku 2019 to bolo 16,7 milióna.