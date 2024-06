Bratislava 11. júna (TASR) - Návštevnosť hotelov a penziónov v apríli medziročne klesla o 4 % a hodnotám turisticky úspešného roka 2019 sa vzdialila o 13 %. Vyšší počet hostí ako v minulom roku dosiahli iba tri z ôsmich krajov, a to Košický, Trenčiansky a Banskobystrický kraj. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v apríli tohto roka 384.000 hostí, čo bolo o 3,9 % menej než v rovnakom období vlaňajšieho roka. Pod medziročne nižšie čísla návštevnosti hotelov a penziónov v apríli sa podpísal aj marcový termín veľkonočných sviatkov, ktoré tak na rozdiel od vlaňajška nepomohli ubytovateľom k lepším výsledkom. K dosiahnutiu návštevnosti turisticky úspešného roka 2019 chýbalo v hoteloch a penziónoch takmer 60.000 návštevníkov. Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu vyše 900.000 nocí, priemerná dĺžka pobytu v apríli bola 2,4 noci.



Dve tretiny z ubytovaných hostí boli domáci návštevníci. Ich celkový počet bol porovnateľný s predchádzajúcim rokom, keď dosiahol takmer 244.000 osôb. V porovnaní s predpandemickým rokom 2019 však hotelom a penziónom chýbala desatina domácich hostí. Ubytovatelia zaznamenali v apríli predovšetkým nižšiu zahraničnú návštevnosť. Ich služby využilo 140.000 hostí spoza hraníc, čo bolo o 7,5 % menej než v predchádzajúcom roku. Do aprílových hodnôt roku 2019 chýbala ubytovateľom takmer pätina cudzincov.



Medziročne vyššiu návštevnosť mali ubytovatelia v Košickom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Domáci hostia smerovali v apríli najčastejšie do turisticky významných krajov - Žilinského, Prešovského a Bratislavského kraja. Spolu tieto tri kraje tvorili takmer 60 % celkovej návštevnosti. Ani jeden z nich však nedosiahol čísla minulého roka, v hoteloch a penziónoch tu chýbalo 2 - 8 % domácich hostí.



Počet zahraničných návštevníkov vzrástol medziročne len v Košickom a Trnavskom kraji. Naopak, najväčší, skoro 20-percetný pokles, zaznamenal Žilinský kraj. Najviac cudzincov navštívilo v apríli Bratislavský kraj, a to 66.000, čo bola takmer polovica z celkového počtu návštevníkov zo zahraničia. Nasledoval Žilinský kraj s 19.000 cudzincami a Trnavský kraj so 14.000 hosťami spoza hraníc.



V súhrne za prvé štyri mesiace roku 2024 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 1,6 milióna návštevníkov, čo bolo o 2 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Zahraničná návštevnosť rástla medziročne pritom rýchlejším tempom ako domáca návštevnosť. Kým počty cudzincov vzrástli o 4 %, domácich hostí pribudlo medziročne len nepatrne (1 %).