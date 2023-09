Návštevnosť hotelov a penziónov v júli 2023 medziročne stúpla o 9 %

Bratislava 11. septembra (TASR) - Celková návštevnosť hotelov, penziónov a iných ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku v júli 2023 dosiahla 661.000 osôb, čo predstavovalo medziročný nárast o 9 %. K návštevnosti v úspešnom roku pred pandémiou chýbalo ubytovateľom stále 7 % návštevníkov. Počet prenocovaní, ktoré hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu, mierne presiahol dva milióny, čo bolo o desatinu viac ako pred rokom. Priemerná doba pobytu predstavovala tri noci. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Nárast ukazovateľov ubytovania stále ovplyvňuje najmä nižšia porovnávacia základňa z júla 2022, kedy sa do ubytovacích zariadení postupne vracali hostia po dvojročnej pandémii COVID-19.



Nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu ubytovaných, teda 394.000 osôb (60 %) tvorili domáci návštevníci. Počet domácich hostí dosiahol úroveň vlaňajška, ale do predcovidových čísiel júla 2019 chýbalo stále ešte 5 %. Pritiahnuť medziročne viac dovolenkujúcich Slovákov sa podarilo piatim z ôsmich regiónov – Bratislavskému, Trenčianskemu, Nitrianskemu, Banskobystrickému a Košickému kraju.



Ubytovacie služby počas júla na Slovensku využilo 267.000 zahraničných návštevníkov, išlo o 22-percentný medziročný nárast návštevnosti. Medziročne významne vzrástol ich počet vo všetkých krajoch, je to však len dôsledok návratu cudzincov po pandémii. S výnimkou jediného kraja však počty cudzincov stále ešte zaostávajú za júlovým stavom z roku 2019.



Jediný región, ktorý už mal viac zahraničných hostí ako v júli 2019, bol Žilinský kraj. V absolútnych číslach najviac cudzincov navštívilo Bratislavský (90.000), Žilinský (59.000) a Prešovský kraj (43.000 zahraničných návštevníkov). Spolu tieto tri kraje tvorili skoro tri štvrtiny celkovej zahraničnej návštevnosti.



V súhrne za prvých sedem mesiacov 2023 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 3,2 milióna hostí, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 30 %. Do celkového počtu návštevníkov v porovnateľnom období roka 2019 chýbalo 9 % hostí. Počet cudzincov narástol medziročne takmer o polovicu, domáca návštevnosť sa zvýšila o 18 %.