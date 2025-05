Návštevnosť hotelov a penziónov v marci medziročne mierne poklesla

Bratislava 12. mája (TASR) - Hotely a penzióny na Slovensku v marci ubytovali takmer 406.000 ľudí, čo je medziročný pokles o necelé jedno percento. V porovnaní s cestovateľsky najúspešnejším marcom 2019 stále chýbalo ubytovateľom 6,4 %, teda takmer 28.000 ubytovaných hostí, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hostia strávili v hoteloch a penziónoch viac ako jeden milión nocí, čo bolo o 3,5 % menej ako pred rokom. Priemerná dĺžka pobytu predstavovala 2,5 noci. Takmer dvojtretinový podiel v štruktúre ubytovaných tvorili domáci návštevníci. Ich počet, 263.000 hostí, medziročne klesol o menej ako 1 %. K rekordnému marcu 2019 chýbalo takmer 6 % domácej klientely. Zahraničná návštevnosť s počtom ubytovaných 143.000 klesla v medziročnom porovnaní takmer o 2 %. V turisticky najúspešnejšom marci 2019 bolo na Slovensku ubytovaných takmer o 8 % cudzincov viac.



Nižší počet návštevníkov ako pred rokom v marci zaevidovali Trenčiansky, Banskobystrický, Trnavský a Prešovský kraj. Najväčší pokles zaznamenal región, do ktorého patria Vysoké Tatry - Prešovský kraj. Ubytovatelia tam mali medziročne nižšiu návštevnosť o 7 %. Stále však počet návštevníkov o 2 % prekonal hodnoty z obdobia pred pandémiou, Prešovský kraj totiž historicky najvyššiu marcovú návštevnosť evidoval v rokoch 2024 a 2023.



Celková návštevnosť regiónov medziročne vzrástla v štyroch krajoch Slovenska, a to od 1,3 % v Žilinskom kraji po 4,4 % v Košickom kraji. Najviac hostí, takmer 100.000, navštívilo Bratislavský kraj, nasledoval Žilinský kraj s 94.000 návštevníkmi. Spolu tvorili tieto dva regióny takmer polovicu celkovej tohtoročnej marcovej návštevnosti SR.



Najobľúbenejším miestom pre cudzincov bol Bratislavský kraj s viac ako 59.000 návštevníkmi. V tomto regióne sa ubytovalo vyše 40 % zahraničných hostí, ktorí v marci navštívili Slovensko. Súčasne bol Bratislavský kraj jediným regiónom, kde cudzinci tvorili nadpolovičnú väčšinu návštevníkov. Domáci návštevníci vyhľadávali horské prostredie a najčastejšie sa ubytovali v Žilinskom kraji (61.000 hostí) a Prešovskom kraji (56.000 hostí). Spolu sa v týchto dvoch regiónoch ubytovalo 44 % slovenských hostí.



Od začiatku roka do marca sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo takmer 1,3 milióna hostí. Išlo o medziročný nárast o necelých 5 %. V porovnaní s rovnakým obdobím najúspešnejšieho roka pred pandémiou (rok 2019) bola aktuálna návštevnosť vyššia o 1 %. Zahraničná návštevnosť medziročne rástla rýchlejším tempom ako domáca, a to takmer o 7 %. Domáca návštevnosť dosiahla nárast skoro o 4 %.



V prvom štvrťroku poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku celkovo 5122 ubytovacích zariadení. Návštevníkom bolo k dispozícii 73.000 izieb a 203.000 lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 23,7 %, využitie izieb 27,5 %. V priemere v jednom dni bolo k dispozícii 66.000 izieb a 154.000 stálych lôžok. Ubytovacie zariadenia dosiahli v prvom štvrťroku tržby takmer 154 miliónov eur (bez DPH), čo bol 16 % medziročný nárast.