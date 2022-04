Návštevnosť hotelov a penziónov vo februári medziročne stúpla

Bratislava 11. apríla (TASR) - Návštevnosť hotelov a penziónov vo februári 2022 medziročne stúpla 8,5-násobne, každý tretí hosť bol ubytovaný v Žilinskom kraji. Hotely a penzióny navštívilo vo februári 2022 štvrť milióna hostí. Napriek výraznému medziročnému rastu však išlo stále len o 52-percentnú návštevnosť oproti februáru 2020, poslednému mesiacu pred pandémiou. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vysokým tempom rástol aj počet hostí zo zahraničia. Tí navštívili najmä zimné strediská v Žilinskom a Prešovskom kraji, či mesto Bratislava.



Cestovný ruch podržala aj vo februári najmä lyžiarska sezóna, a to aj napriek vrcholiacej vlne pandémie na Slovensku. K najnavštevovanejším regiónom patrili Žilinský a Prešovský kraj. Bratislavský kraj bol v celkovej návštevnosti na treťom mieste, nasledoval Banskobystrický kraj. Žilinský kraj navštívilo vo februári 81.000 hostí, čo je takmer tretina celkovej návštevnosti.



Vo februári výraznejšie stúpol aj počet cudzincov. Ubytovanie na Slovensku využilo takmer 74.000 ľudí zo zahraničia, čo bolo 14-násobne viac ako vo februári minulého roka. Dosiahli tak 29 % celkovej návštevnosti, kým pred rokom to bolo len 18 %. Viac ako polovica z nich navštívila zimné strediská v Žilinskom a Prešovskom kraji a štvrtina mesto Bratislava.



V Bratislavskom kraji tvorili cudzinci viac ako polovicu návštevníkov a v Žilinskom kraji predstavovali tretinu návštevnosti. V predpandemickom období, teda vo februári 2020, navštívilo Slovensko viac ako 165.000 cudzincov.



V súhrne za prvé dva mesiace roku 2022 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 437.000 návštevníkov. Ide o medziročný 7,8-násobný nárast, v porovnaní s prvými dvoma mesiacmi roka 2020 ide o menej ako polovičnú návštevnosť. Zahraničná návštevnosť medziročne rástla rýchlejším tempom ako domáca návštevnosť, a to 11,7-násobne, domáca návštevnosť zaznamenala 6,9-násobný rast.