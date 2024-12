Návštevnosť hotelov a penziónov vzrástla medziročne takmer o 9 %

Bratislava 12. decembra (TASR) - V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku strávilo v októbri aspoň jednu noc vyše 514.000 hostí, čo bolo o 8,8 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Hodnoty historicky najúspešnejšieho roka 2019 síce stále neboli dosiahnuté, ubytovateľom chýbalo 10 % (necelých 59.000) návštevníkov, no bol to najlepší október za posledných päť rokov. Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu vyše 1,2 milióna nocí s priemernou dobou pobytu 2,4 noci, informoval vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Domáci návštevníci tvorili takmer dve tretiny ubytovaných, teda 337.000 osôb. Ich celkový počet bol medziročne vyšší o viac ako 6 %. V porovnaní s rokom 2019 bolo domácich hostí menej o 8 %. Napriek medziročnému rastu zahraničnej návštevnosti o takmer 14 % (177.000 ubytovaných) však počty cudzincov v hoteloch a penziónoch naďalej výrazne zaostávali za číslami z roka 2019, a to o 14,1 %.



Príjemné počasie počas celého októbra prinieslo ubytovateľom medziročný nárast návštevnosti vo všetkých krajoch Slovenska, a to od 3,1 % v Žilinskom kraji až do 13,3 % v Košickom kraji. Najbližšie k rekordným hodnotám návštevnosti z roku 2019 bol aktuálne Žilinský kraj, ale všetkých osem regiónov malo nižšiu návštevnosť ako v októbri 2019.



Najnavštevovanejším regiónom SR bol počas októbra Bratislavský kraj, v ubytovacích zariadeniach na jeho území prenocovalo viac ako 129.000 hostí. Prilákal 44 % všetkých cudzincov a 15 % domácich hostí. V rebríčku návštevnosti regiónov ďalej nasledoval Žilinský kraj so 103.000 návštevníkmi, Prešovský (97.000 návštevníkov) a s výraznejším odstupom Banskobystrický kraj, ktorý zaznamenal 57.000 hostí.



V súhrne za prvých desať mesiacov roku 2024 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 5,1 milióna návštevníkov, čo bolo o 2,2 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Počty cudzincov medziročne vzrástli o 2,7 % a domácich hostí o 2 %. Súhrnná návštevnosť zostala naďalej pod úrovňou hodnôt roku 2019, za obdobie január - október chýbalo ešte 8 % návštevníkov.