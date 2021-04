Návštevnosť hotelov bola vo februári minimálna, prepad je až 94 %

Bratislava 23. apríla (TASR) - Návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu bola aj vo februári tohto roka minimálna, medziročný prepad dosiahol 94 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Môžu za to zatvorené lyžiarske strediská a prísne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Februárová návštevnosť dosiahla 29.000 osôb, pričom išlo o cestujúcich s cieľom výkonu práce, či o návštevníkov zdravotníckeho alebo kúpeľného zariadenia. Návštevníci boli takmer výlučne zo Slovenska.



Oproti januáru 2021 sa naopak návštevnosť zvýšila o desať percent. Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach 134.600 nocí, medziročne sa ich počet znížil o 90,3 %. Počet návštevníkov hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu dosiahol v rovnakom období minulého roka 482.000 a 1,4 milióna prenocovaní.



Dĺžka pobytov medziročne vzrástla z 2,9 na 4,6 noci, opäť vďaka kúpeľným pobytom domácich návštevníkov. "Najvyšší nárast priemerného počtu prenocovaní bol piaty mesiac po sebe v Trenčianskom kraji, a to z 3,8 na 8,8 noci a tretí mesiac aj v Banskobystrickom kraji z 2,9 na 5,8 noci," spresnili štatistici.



Návštevnosť v SR tvorili aj v mesiaci február najmä domáci turisti, z celkového počtu ubytovaných návštevníkov predstavovali 82,1-percentný podiel. Ich počet sa medziročne znížil o 92,4 % na 24.100 osôb. Najviac domácich turistov navštívilo vo februári Žilinský kraj (4900 osôb) a Bratislavský kraj (4300 osôb).



"Vo februári navštívilo ubytovacie zariadenia, podobne ako v januári, 5200 zahraničných návštevníkov, v predchádzajúcom roku to bolo viac ako 165.000 návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o 96,8 %," dodal úrad. Najvyšší počet zahraničných návštevníkov evidovali štatistici v Bratislavskom kraji (takmer 2000 osôb) a v Trnavskom kraji (764 osôb). Najmenej zahraničných turistov navštívilo Trenčiansky kraj.



V súhrne za prvé dva mesiace roku 2021 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 56.000 návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o 94 %. Medziročne sa počet domácich návštevníkov za dva mesiace znížil o 92,4 % a počet cudzincov o 96,8 %.