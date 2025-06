Návštevnosť hotelov v SR v apríli 2025 medziročne vzrástla o 9 %

Bratislava 11. júna (TASR) - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v apríli tohto roku takmer 419.000 hostí, o 9 % viac než v rovnakom období minulého roka. Bol to najúspešnejší apríl pre ubytovateľov od vypuknutia pandémie, no v porovnaní s rekordným rokom 2019 chýbalo hotelierom ešte 5 %. Hostia strávili v hoteloch a penziónoch o 13 % viac nocí ako pred rokom. Priemerná dĺžka pobytu v apríli predstavovala 2,4 noci. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Takmer dvojtretinový podiel v štruktúre ubytovaných tvorili domáci návštevníci, ich počet medziročne vzrástol o takmer 7 % na 261.000 hostí. Ani veľkonočné cestovanie v porovnaní s rekordným aprílom 2019 neprinieslo viac ubytovaných Slovákov, chýbali ešte 4 % domácej klientely. Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní vzrástla o vyše 13 % na 158.000 ubytovaných. Tohtoročnému aprílu však k pokoreniu rekordného čísla z roku 2019 chýbalo 7 % zahraničných hostí.



Celková návštevnosť medziročne vzrástla vo všetkých krajoch Slovenska, a to od 1,1 % v Košickom kraji až po 13,7 % v Žilinskom kraji. Najviac hostí navštívilo regióny, ktoré sú dlhodobo na čele rebríčka návštevnosti. Dominoval Bratislavský kraj so 119.000 ubytovanými, medziročne tu pribudlo takmer 12.000 hostí.



Popredné priečky patrili aj Žilinskému kraju s 81.000 hosťami a Prešovskému kraju so 62.000 návštevníkmi. Spolu tvorili tieto tri regióny viac ako 60 % celkovej návštevnosti SR. Žilinský a Prešovský kraj boli najvyhľadávanejšie domácimi návštevníkmi, spolu sa tu ubytovalo 40 % slovenských hostí. Líšili sa počtom cudzincov, ktorých bolo výrazne viac v Žilinskom kraji, medziročne tu stúpol ich počet o takmer štvrtinu. V Bratislavskom kraji tvorili zahraniční hostia takmer polovicu všetkých ubytovaných cudzincov na Slovensku.



Jediným spomedzi ôsmich krajov Slovenska, ktorý mal aktuálne v tomto roku historicky najlepší apríl, bol Žilinský kraj. Počet hostí veľmi mierne (o necelé 1 %) prevýšil aj hodnoty z roku 2019. Tento nárast ovplyvnila až o 7 % vyššia návštevnosť cudzincov v kraji ako v apríli 2019. Ostatné regióny za svojou najlepšou aprílovou návštevnosťou zaostávali, od 1 % v Trnavskom kraji až po takmer 17 % v Trenčianskom kraji.