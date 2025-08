Návštevnosť kúpaliska na Sliači sa odvíja od počasia

Sliač 1. augusta (TASR) - Návštevnosť termálneho kúpaliska i kultúrnych podujatí v parku pod holým nebom v Kúpeľoch Sliač vo Zvolenskom okrese sa v lete odvíja od teplých dní či večerov. TASR o tom informoval riaditeľ Martin Beňuch.



Dodal, že keď je priaznivé letné počasie, návštevnosť kúpaliska v areáli kúpeľov stúpa. Čo sa týka návštevnosti kúpeľov, podľa neho cítia zmenu v tom, že sa mení spôsob, ktorým sa záujemcovia do nich dostávajú. Súvisí to najmä so zvýšením príplatkov pri indikačnej skupine A, niektorí ľudia tak majú sťažený prístup ku kúpeľnej starostlivosti. „Výrazne sa nás to však zatiaľ negatívne nedotklo. Sme spokojní s tým, že v lete sú kúpele plné,“ zdôraznil.



Ako ďalej uviedol, najviac na letné počasie je viazané kúpalisko. Otvárajú ho vtedy, keď sa začínajú súvisle teplé dni a aj teplejšie noci, aby voda nevychladla. Pripomenul, že voda v bazéne je čistý prírodný liečivý zdroj bez akejkoľvek inej úpravy. „Otvorené bude dovtedy, kým teploty medzi nocou a dňom budú v takom rozmedzí, že teplota vody bude príjemná,“ spomenul. Hnedé sfarbenie vody v bazéne je spôsobené mineralizáciou vody s vysokým obsahom železa.



Medzi tradičné podujatia na Sliači patrí otvorenie letnej kúpeľnej sezóny. V exteriéroch nádvoria počas dňa aj tento rok vystúpili umelci, folkloristi, tanečníci i kapely. „Kúpeľníctvo sa v lete približuje verejnosti viac než v iných obdobiach roka. Touto cestou sa téma využívania liečivých vôd pre pôsobenie na naše zdravie môže otvárať novým návštevníkom,“ povedal riaditeľ.



Kúpele Sliač sú vďaka liečivej minerálnej vode s vysokým obsahom CO2 určené na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Špecializujú sa však aj na liečbu viacerých zdravotných komplikácií, ako napríklad indikácie pohybového aparátu, ženských chorôb, onkologických ochorení aj postcovidového syndrómu. Ako jediné na Slovensku vlastní Kúpele Sliač štátna spoločnosť.