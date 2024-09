Návštevnosť nákupných centier v prvom polroku medziročne stúpla o 6 %

Bratislava 7. septembra (TASR) - Počet návštevníkov nákupných centier v prvom polroku 2024 medziročne stúpol o 6 %. Rástli aj príjmy nájomcov, v prvom polroku 2024 narástol ich obrat medziročne o takmer 4 %. Najvyššie mesačné nájomné obchodných centier bolo 70 eur za štvorcový meter (m2), medziročne vzrástlo o 3 %. Vyplýva to z prieskumu trhu s maloobchodnými priestormi, ktorý vypracovala globálna realitno-poradenská spoločnosť CBRE.



"Aj to malo vplyv na mieru neobsadenosti maloobchodných priestorov. Sledovaná vzorka nákupných centier spoločnosti CBRE dosiahla najnižšiu mieru voľných priestorov od roku 2021. Medziročný pokles predstavoval približne 2,5 %," priblížil riaditeľ oddelenia prenájmu maloobchodných nehnuteľností v CBRE Slovensko Tomáš Lörincz s tým, že ku koncu roka sa očakáva ešte výraznejší pokles neobsadenosti.



V nákupnom správaní Slovákov sa odrazila aktuálne už ustálená inflácia. Tá v júni dosiahla úroveň 2,1 %, čo je podľa Petra Slováka z CBRE Slovensko najmenej za posledné tri roky.



"Ceny však boli medziročne stále vyššie v 11 z 12 výdavkových skupín domácností. Lacnejšie ako vlani boli v priemere iba tovary a služby v oblasti kultúry a rekreácie. Naopak, najvýraznejší vplyv na hodnotu inflácie mali medziročne vyššie ceny v sektore reštaurácií a hotelov, ale aj v doprave, školstve, zdravotníctve či v oblasti alkoholických nápojov a tabaku," pripomenul Slovák.



Celková plocha nákupných centier na Slovensku je v súčasnosti 1.653.000 m2, z čoho 568.000 m2 je v hlavnom meste. Pri retailových parkoch je celková plocha 720.000 m2.



"Ak sa pozrieme na výstavbu nových maloobchodných priestorov, v súčasnosti dominujú práve retailové parky. Na Slovensku by malo len do konca tohto roka pribudnúť približne 52.000 m2 takýchto priestorov. Projekty momentálne vznikajú po celej krajine, pričom priemerná prenajímateľná plocha jedného projektu je približne 5000 m2," doplnil Lörincz.