Návštevnosť nákupných centier vlani rástla, karty zamiešala pandémia

Bratislava 15. októbra (TASR) – Vlani do slovenských nákupných centier zavítalo 300.000 návštevníkov mesačne, čo je oproti roku 2018 nárast o 5,6 %. Veľkosť nákupných košíkov však v roku 2019 medziročne klesla o 3,6 %. Silný bol začiatok tohto roka, januárové obraty nájomcov v nákupných centrách sa za prvý mesiac roka zvýšil o 5,07 %, vo februári zisky v nákupných centrách narástli až o 11,57 %. V januári tohto roka sa takisto zvýšila návštevnosť regionálnych nákupných centier o 3,81 % a vo februári o 5,15 %. Karty však zamiešala pandémia nového koronavírusu. Vyplýva to zo Shopping Centre Index 2020 realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



Najväčší dosah opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 pocítili nákupné centrá v apríli. Hneď po ich opätovnom otvorení sa však situácia začala značne zlepšovať. Pre druhú vlnu pandémie však napriek tomu, že centrá úplne zatvorené nie sú, návštevnosť klesá, keďže ich ľudia z opatrnosti navštevujú iba v nutných prípadoch. "Otázny bude predvianočný predaj, a teda hlavná sezóna pre všetkých predajcov. V prípade, že prídu o tento vrchol sezóny, ušlý zisk len ťažko dokážu kompenzovať," uviedol riaditeľ oddelenia maloobchodných nehnuteľností spoločnosti Branislav Golan. Podľa neho mnohé nákupy už aj teraz spotrebitelia uskutočňujú online a takisto je jasné, že e-commerce porastie ešte viac, a to hlavne v predvianočnom období.



Priemerná výška nájomného v roku 2019 medziročne narástla o 1,9 %, čo je o niečo menej ako v susednej Českej republike (2,2 %). Nájomné v slovenských nákupných centrách rástlo najvýraznejšie pri jednotkách s plochou nad 1000 štvorcových metrov (m2), kde prieskum zaznamenal nárast nájmu o 4,8 %.



Na margo ďalšieho porovnania so susedným Českom spoločnosť uviedla, že návštevnosť v Českej republike sa oproti slovenským 5,6 % zvýšila len o 3,1 %. Naopak, v českých nákupných centrách vlani narástli dosahované priemerné obraty na m2 nákupnej plochy u obchodníkov medziročne o 3,3 %, kým na Slovensku poklesli o 0,3 %.