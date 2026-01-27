< sekcia Ekonomika
Návštevnosť pôšt v Košiciach klesá, pobočku Košice 11 však posilnia
Po redukcii siete bola v novembri 2025 celková návštevnosť košických pôšt v porovnaní s júlom nižšia o viac ako 12.000 návštev.
Autor TASR
Košice 27. januára (TASR) - Obavy verejnosti z nadmerného vyťaženia pôšt po vlaňajšej optimalizácii siete v Košiciach sa nepotvrdili. Naopak, ich celková návštevnosť v minulom roku postupne klesala. Po analýze však Slovenská pošta avizuje na svojej pobočke Košice 11 personálne posilnenie. Zároveň bude od marca opäť otvorená aj počas sobôt. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Po redukcii siete bola v novembri 2025 celková návštevnosť košických pôšt v porovnaní s júlom nižšia o viac ako 12.000 návštev. Podľa Peterovej to potvrdzuje dlhodobý celoslovenský trend, ktorým je každoročné znižovanie vyťaženosti kamenných prevádzok približne o 15 percent. Klienti totiž čoraz viac využívajú alternatívne kontaktné body. „Analýzy návštevnosti aj kvality obsluhy na jednotlivých pracoviskách potvrdzujú zachovanie dostupnosti a zároveň zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Prispelo k tomu posilnenie zostávajúcich miest, výrazné rozšírenie siete samoobslužných zariadení aj mobilná aplikácia Slovenskej pošty, ktorej výhody oceňuje čoraz viac klientov,“ uviedla.
Keďže v Košiciach aj po optimalizácii siete naďalej funguje 15 pobočiek, nedošlo podľa hovorkyne k výraznému zaťaženiu žiadnej z nich. V súvislosti s ukončením prevádzky pošty Košice 10, proti čomu vznikla aj petícia, uviedla, že na nástupníckej pobočke Košice 11 zaznamenali len minimálny nárast zákazníkov. Spresnila, že ide približne o tri percentá mesačne, čo predstavuje necelých 600 klientov. „Keďže bola zároveň personálne posilnená o dvoch zamestnancov, vybavovanie zostalo plynulé a bez výrazného zdržania - na košických poštách sa čaká v priemere do troch minút,“ doplnila s tým, že rýchlosť obsluhy ovplyvňujú aj faktory ako časovo náročné úkony, obdobia výplaty dávok a dôchodkov, dovolenkové obdobia či zvýšená chorobnosť.
V nadväznosti na analýzu vyťaženosti, návštevnosti a kvality obsluhy však pracovisko Košice 11 od 1. marca personálne posilnia o ďalšieho zamestnanca a pošta bude opäť otvorená aj v sobotu, a to v čase od 8.00 do 11.00 h. Sieť samoobslužných zariadení v mestskej časti Košice-Západ zároveň rozšíria o ďalší BalíkoBOX. Dôjde však aj k zrušeniu stanovišťa doručovateľa, o ktoré verejnosť podľa Slovenskej pošty dlhodobo neprejavovala záujem. Od septembra ho totiž využili len dvaja klienti.
Po redukcii siete bola v novembri 2025 celková návštevnosť košických pôšt v porovnaní s júlom nižšia o viac ako 12.000 návštev. Podľa Peterovej to potvrdzuje dlhodobý celoslovenský trend, ktorým je každoročné znižovanie vyťaženosti kamenných prevádzok približne o 15 percent. Klienti totiž čoraz viac využívajú alternatívne kontaktné body. „Analýzy návštevnosti aj kvality obsluhy na jednotlivých pracoviskách potvrdzujú zachovanie dostupnosti a zároveň zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Prispelo k tomu posilnenie zostávajúcich miest, výrazné rozšírenie siete samoobslužných zariadení aj mobilná aplikácia Slovenskej pošty, ktorej výhody oceňuje čoraz viac klientov,“ uviedla.
Keďže v Košiciach aj po optimalizácii siete naďalej funguje 15 pobočiek, nedošlo podľa hovorkyne k výraznému zaťaženiu žiadnej z nich. V súvislosti s ukončením prevádzky pošty Košice 10, proti čomu vznikla aj petícia, uviedla, že na nástupníckej pobočke Košice 11 zaznamenali len minimálny nárast zákazníkov. Spresnila, že ide približne o tri percentá mesačne, čo predstavuje necelých 600 klientov. „Keďže bola zároveň personálne posilnená o dvoch zamestnancov, vybavovanie zostalo plynulé a bez výrazného zdržania - na košických poštách sa čaká v priemere do troch minút,“ doplnila s tým, že rýchlosť obsluhy ovplyvňujú aj faktory ako časovo náročné úkony, obdobia výplaty dávok a dôchodkov, dovolenkové obdobia či zvýšená chorobnosť.
V nadväznosti na analýzu vyťaženosti, návštevnosti a kvality obsluhy však pracovisko Košice 11 od 1. marca personálne posilnia o ďalšieho zamestnanca a pošta bude opäť otvorená aj v sobotu, a to v čase od 8.00 do 11.00 h. Sieť samoobslužných zariadení v mestskej časti Košice-Západ zároveň rozšíria o ďalší BalíkoBOX. Dôjde však aj k zrušeniu stanovišťa doručovateľa, o ktoré verejnosť podľa Slovenskej pošty dlhodobo neprejavovala záujem. Od septembra ho totiž využili len dvaja klienti.