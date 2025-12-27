< sekcia Ekonomika
Návštevnosť predajní v Británii na druhý sviatok vianočný stúpla
Počet návštevníkov predajní sa 26. decembra medziročne zväčšil o 3,6 %, návštevnosť retail parkov stúpla o 8,8 % a návštevnosť obchodných centier o 2,1 %.
Autor TASR
Londýn 27. decembra (TASR) - Britský maloobchod počas druhého sviatku vianočného, keď sa predajne v krajine tradične opäť otvárajú, zaznamenal rekordný rast návštevnosti. Medziročne sa zvýšila o 4,4 %, čo bol najsilnejší rast za viac ako desaťročie, uviedli analytici. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počet návštevníkov predajní v centrách britských miest sa 26. decembra medziročne zväčšil o 3,6 %, návštevnosť retail parkov stúpla o 8,8 % a návštevnosť obchodných centier o 2,1 %.
„Skutočnosť, že väčšina rastu návštevnosti nastala večer, naznačuje, že ľudia pravdepodobne chodili von za voľnočasovými aktivitami alebo do reštaurácií či na podujatia, ktoré sa stále konajú v niektorých mestách po celej Veľkej Británii,“ uviedla analytička maloobchodu v spoločnosti MRI Software Jenni Matthewsová.
