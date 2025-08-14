< sekcia Ekonomika
Návštevnosť Trnavského kraja sa vrátila na úroveň spred pandémie
V prvom polroku 2025 medziročne narástol počet domácich návštevníkov v Trnavskom kraji o 11 percent, čo v počte prenocovaní predstavovalo nárast o 8,5 percenta.
Autor TASR
Trnava 14. augusta (TASR) - Návštevnosť Trnavského kraja narástla v prvom polroku 2025 medziročne o päť percent. Za rekordom z roku 2019 zaostala len o 0,11 percenta. V júni sa v hoteloch a penziónoch na území kraja ubytovalo 44.523 hostí, čo je o 4,5 percenta viac ako pred rokom. Na základe údajov zo Štatistického úradu SR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.
V prvom polroku 2025 medziročne narástol počet domácich návštevníkov v Trnavskom kraji o 11 percent, čo v počte prenocovaní predstavovalo nárast o 8,5 percenta. V tomto období zavítalo do ubytovacích zariadení spolu 187.114 domácich a zahraničných hostí, ktorí sa postarali o 615.997 prenocovaní. Celkový medziročný nárast prenocovaní predstavuje 4,60 percenta. Návštevnosť zo zahraničia je o niečo nižšia.
Počas júna však napríklad turisti z Izraela zrealizovali v Trnavskom kraji 4174 prenocovaní, čo znamená medziročný nárast o 15 percent. „Tretia sezóna priameho leteckého spojenia Tel Aviv - Piešťany a dlhodobé pôsobenie Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj na tomto trhu prináša ovocie,“ uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
Priemerná dĺžka pobytu návštevníkov z Izraela v Trnavskom kraji predstavovala 8,2 noci. „Okrem Izraela rástla aj návštevnosť z Nemecka (o 6,4 percenta) a Rakúska (o 5,4 percenta) a, naopak, klesol počet návštevníkov z Českej republiky (o 5,8 percenta) a Maďarska (o 5,3 percenta),“ doplnil Palkovič.
