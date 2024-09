Návštevnosť ubytovacích zariadení medziročne stúpla o 2,1 %

Bratislava 11. septembra (TASR) - V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku strávilo v júli 2024 aspoň jednu noc 675.000 hostí, čo bolo o 2,1 % viac než v rovnakom období minulého roka. Išlo o najvyššiu júlovú návštevnosť za uplynulých päť rokov, teda od obdobia, keď celé odvetvie cestovného ruchu výrazne zasiahli proticovidové opatrenia. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



K dosiahnutiu návštevnosti historicky najúspešnejšieho roka 2019 chýbalo ubytovateľom už len 5 % (37.000) návštevníkov. Hostia strávili počas júla v zariadeniach cestovného ruchu vyše dva milióny nocí.



Takmer dve tretiny ubytovaných, teda 412.000 osôb, tvorili domáci návštevníci. Ich celkový počet bol medziročne vyšší o 4 % a táto hodnota sa už približovala predcovidovej úrovni turisticky úspešného roka 2019. Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní naopak mierne klesla (o 1,3 %) a dosiahla 263.000 ubytovaných. Počty cudzincov v hoteloch a penziónoch naďalej zaostávali za číslami z roka 2019 výraznejšie, a to až o 11 %.



Prvý prázdninový mesiac priniesol ubytovateľom medziročný nárast návštevnosti až v 6 z 8 krajov Slovenska, a to do 7 %. Výnimku tvorili turisticky najaktívnejšie regióny, Žilinský a Prešovský kraj, s miernym medziročným poklesom celkového počtu ubytovaných hostí. Vo všetkých krajoch pribúdali v medziročnom porovnaní najmä domáci návštevníci, pričom najväčší rast, až o 11 %, zaznamenal Bratislavský kraj. Hotely a penzióny tohto kraja zároveň dosiahli rekordnú celkovú návštevnosť od pandémie.



Najnavštevovanejším regiónom SR bol počas júla Žilinský kraj, v ubytovacích zariadeniach na jeho území prenocovalo 151.000 hostí. Podobne ako vlani, aj v júli tohto roka prekonal hodnoty spred pandémie (z roku 2019). Celkovo svojimi možnosťami horskej turistiky prilákal štvrtinu domácich a 20 % zahraničných hostí Slovenska. V rebríčku návštevnosti regiónov ďalej nasledovali Bratislavský (takmer 144.000 návštevníkov), Prešovský (vyše 116.000 návštevníkov) a Banskobystrický kraj (takmer 73.000 hostí).



V súhrne za prvých sedem mesiacov roku 2024 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 3,3 milióna návštevníkov, čo bolo o 2,4 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Kým počty cudzincov vzrástli o 3,3 %, domácich hostí pribudlo medziročne takmer o 2 %. Súhrnná návštevnosť zostala naďalej pod úrovňou hodnôt roku 2019, za obdobie január až júl chýbalo ešte 7 % návštevníkov.