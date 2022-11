Návštevnosť ubytovacích zariadení v septembri vzrástla o vyše 11 %

Bratislava 11. novembra (TASR) - Celková návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku v septembri 2022 medziročne vzrástla o vyše 11 %, navštívilo ich 490.000 hostí. Bolo to stále ešte o šestinu menej ako v rovnakom období pred pandémiou (pokles o 15,8 %). Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu vyše 1,2-milióna nocí, priemerný čas pobytu v septembri bol 2,5 noci. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V septembri využilo služby slovenských ubytovacích zariadení 324.000 domácich hostí, medziročne ich počet klesol len o necelých 0,5 %. V porovnaní so septembrom 2019 však išlo o 6,5-percentný pokles.



Najvyššiu domácu návštevnosť mali turisticky atraktívne kraje Žilinský, Prešovský a Banskobystrický. Práve tieto tri kraje spolu s Trnavským navštívilo ale menej domácich hostí ako rok predtým. Najvyšší medziročný rast mali Nitriansky a Košický kraj.



Ubytovacie služby využilo v septembri aj 170.000 zahraničných návštevníkov, ide o viac ako 44-percentný medziročný nárast. Do hodnôt spred pandémie chýbalo 30 % cudzincov. Počet zahraničných hostí vzrástol medziročne vo všetkých krajoch, najvyšší nárast zaznamenal Košický, Bratislavský a Nitriansky kraj. Aj keď navštívilo Nitriansky kraj o polovicu viac cudzincov ako vlani, stále ich bolo o 45 % menej ako v rovnakom období pred pandémiou (september 2019).



Najviac, 70.000 cudzincov, navštívilo aj v mesiaci september Bratislavský kraj. Bol to zároveň jediný región, kde počet zahraničných hostí prevýšil počet domácich, a to o tretinu. Nasledoval Žilinský kraj (25.000 zahraničných návštevníkov) a Prešovský kraj (24.000 zahraničných návštevníkov). V ostatných piatich krajoch neprekročila zahraničná návštevnosť v septembri 15.000 osôb.



V súhrne za mesiace január až september 2022 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 3,7 milióna návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou (január až september 2019) chýbala ešte štvrtina návštevníkov. Služby ubytovania využilo počas prvých deväť mesiacov 1,2 milióna cudzincov, v roku 2019 ich bolo o 40 % viac, teda 1,9 milióna.



Pri domácich návštevníkoch poklesla návštevnosť v porovnaní s rokom 2019 o jednu šestinu a od začiatku roka využilo služby ubytovania 2,5 milióna domácich hostí. Hostia spolu strávili v ubytovacích zariadeniach takmer 10 miliónov nocí, v roku 2019 to bolo 14 miliónov.



Ubytovacie zariadenia dosiahli v 3. štvrťroku tržby vo výške 159 mil. eur



Ubytovacie zariadenia dosiahli v 3. štvrťroku 2022 tržby (bez DPH) v hodnote 159 miliónov eur, ide o 11-percentný medziročný nárast. Prevažnú časť tržieb vygenerovali domáci návštevníci (63 %). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najvyššie tržby boli dosiahnuté v Žilinskom, Prešovskom a Bratislavskom kraji, spolu tieto tri kraje vykázali 63 % celkových tržieb v SR. Bratislavský kraj sa podieľal na celkových tržbách zahraničných návštevníkov vyše 40 % a bol opäť jediným krajom, kde tržby od zahraničných návštevníkov prevyšovali tržby od domácich hostí.



Ubytovacie služby na Slovensku poskytovalo v 3. štvrťroku celkovo 4515 ubytovacích zariadení (nárast o 154 ubytovacích zariadení v porovnaní s 2. štvrťrokom tohto roka).



Návštevníkom bolo k dispozícii 73.000 izieb a 212.000 lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo v 2. štvrťroku 37 %, využitie izieb 40 %. Priemerný počet izieb k dispozícii v jednom dni bol 63.000, priemerný počet stálych lôžok k dispozícii v jednom dni predstavoval 145.000.